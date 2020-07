P(i)janić: Miralem plakao ocu u zagrljaju zbog odlaska u Barcu

IZ JUVEA ZA BARCU Miralem Pjanić na pravi 'balkanski način' proslavio je prelazak iz Juvea u Kataloniju. Na proslavi Šerif Konjević, a Miralem i otac u zagrljaju i suzama prepunim ponosa

<p>Gotova je saga <strong>Miralema Pjanića</strong>! Bosanskohercegovački reprezentativac do kraja sezone ostaje u Juventusu, a poslije velikog talijanskog kluba odlazi u isti takav, ali španjolski. Naime, Pjanić ide put Barcelone. Ostvarilo se ono što se mjesecima nagađalo.</p><p>Naravno, to je velik razlog za slavlje, a Pjanić zna kako se slavi. Tako je nakon odigrane utakmice s Genovom odmah otputovao u Luksemburg kako bi s obitelji proslavio velik uspjeh.</p><p>Na proslavi je pjevao bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe - Šerif Konjević, a jedna je njegova pjesma posebno 'pogodila' nogometaša. U pjesmi se spominje ljubav oca i sina, a u tom je trenutku Miralem zagrlio svoga oca Fahrudina i nezaustavljivo plakao u njegovom zagrljaju.</p><p>Pjanić je tom prilikom imao i čašu u ruci, a dalo bi se naslutiti da u njoj nije bilo bezalkoholno piće, no nakon ovakvog transfera - tko mu može suditi?</p>