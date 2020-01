Pa gdje ti je glava? Protivnički trener mučki udario Hrvata

Nakon što je u Austriji dva tjedna rukomet bio u prvom planu uz tradicionalno skijanje, košarkaši su odlučili da je vrijeme da se i oni izbore za svojih pet minuta.

U utorak su u Grazu uhićena dva Hrvata koja igraju za lokalni klub, Marko Car i Matija Poščić, zbog klađenja na utakmice na kojima su igrali. Među petoricom uhićenih bili su i Slovenac Drago Brčina te još dvojica američkih igrača, Anton Beard i Derrick Jamerson. Klub je sve ekspresno suspendirao.

Dva dana kasnije opet košarka i opet Hrvat. Na drugoligaškim parketima dogodila se scena koju baš i nećete vidjeti na svakodnevnoj bazi. Igrali su Raiffeisen Furstenfeld Panthersi i Mattersburg Rocksi, gosti su pobijedili 91-88, a nakon utakmice trener domaćih Flavio Priulla našao se u bliskom susretu s Hrvatom Markom Soldom i nakon kratkog zajedničkog hoda i "lijepih" riječi udario ga s leđa (!?).

THIS IS BEYOND CRAZY.

Italian coach Flavio Priulla has been suspended three months and fined €2.5k after KICKING in the leg opponent player Marko Soldo at the end of game between Raiffeisen Fürstenfeld Panthers and Mattersburg Rocks in Austrian second division. pic.twitter.com/4ChLvCH62D