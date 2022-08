Pa mi smo Hajduku i Osijeku u drugim poluvremenima zabili osam golova, Bočkaj je sve bolji

Zadovoljan sam i sretan, nije lako na uvjerljiv način dobiti dva derbija. Čestitke igračima. Odlično smo ušli u utakmicu, pa imali 30 minuta problema, došlo je do remija. Na odmoru smo mijenjali, spustili loptu na zemlju, ubrzali igru, pa došli do prilika. Imali smo problema, Tolić je osjetio probavne poteškoće prije utakmice, na kraju smo trpjeli to prvo poluvrijeme, rekao je Ante Čačić.

Dinamo je u derbiju 6. kola "razbio" (5-2) Osijek, uz prilično dobru predstavu stigao do nove pobjede, te dodatno podigao raspoloženje prije novog europskog obračuna protiv Bodo/Glimta. Nogometaši Nenada Bjelice u Maksimiru su popili "petardu", a ostaje dojam kako su na koncu i dobro prošli.

- Bitna pobjeda, donosi nam dobro ozračje, vrlo je poticajna, dečki su sada jako raspoloženi. Utakmica traje 90 minuta, očito imamo mentalnu snagu izaći iz problematičnih situacija koje smo imali i danas. U drugim poluvremenima protiv Hajduka i Osijeka zabili smo osam golova, to su dvije vrlo ozbiljne ekipe - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Pero Bočkaj? Pero je bio jako dobar, mislim da je imao dvije asistencije, čak je pokazao i veliki napredak u fazi obrane. Imao je danas dobrih defenzivnih intervencija, ako tako nastavi možda se pretvori u dobrog beka. Danas sam htio probati neke varijante, Ivanušec je igrao uz Mišića, on nam je opcija da u srijedu zaigra uz Ademija u sredini terena.

Bruno Petković i Josip Drmić odlično su kombinirali u sustavu 4-4-2.

- Rekao sam, neke utakmice će igrati zajedno, ali nam je važno da obojicu držim "iznad vode", za sada to dorbo funkcionira. Ali i ona moja priča da ćemo biti najbolji u kolovozu pokazala se točnom, to je velika satisfakcija za moj stručni stožer i mene osobno, a zazivam i malo sportske sreće da u srijedu budemo na nivou. Bodo/Glimt je jako dobra momčad, ne uđemo li ozbiljno i pametno u taj dvoboj, možemo imati problema.

Ante Čačić je nastavio...

- Protiv momčadi kao Bodo/Glimt ne bi smjeli imati rupu kao danas u prvom poluvremenu, za to nema prostora. Imamo tri dana do utakmice, vjeruje da ćemo se uspjeti "poljepiti", naći udarnih 11 koji će početi utakmicu. Gledajte, mi smo Dinamo, mi ne smijemo preskakati igru, kada to radimo onda nismo pravi. A kada ispunjavamo sve svoje zahtjeve, onda je Dinamo opasan.

Bruno Petković igra sve bolje...

- U njega vjerujem, imao je problema poslije Skoplja, dobio je udarac u rebra, pa imao neke loše prezentacije. Danas se trudio, pridonio momčadi, zaslužio i pljesak publike. Zasluženo. Baturina? On je mlad, ali je pokazao da se na njega treba računati. Ima puno znanja i može pridonijeti momčadi u ofenzivnom dijelu.

Malo o Bodo/Glimtu...

- Oni su kući jako moćni, adaptirani su na tu podlogu koja je brza i posebna, ma lopta leti na njoj. I napadaju s mnogo igrača. Zadnja linija se digne visoko, dobri su u reposjedu, ali u jednom periodu smo pokazali kako možemo s njima. I s pravom se nadamo dobrom rezultatu. Bodo/Glimt je nizao dobre rezultate i protiv Rome, ali Dinamo se ne boji nikoga. Vjerujem da ćemo uz pomoć naših navijača u srijedu slaviti plasman u Ligu prvaka - završio je Čačić.

