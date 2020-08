Pa mi smo majstori za Ligu prvaka! Perišić 11. Hrvat koji je osvojio klempavi trofej...

<p>Želite osvojiti Ligu prvaka? Formula je jasna. Uzmite mobitel u ruke i dovedite hrvatskog nogometaša. Potvrdio Bayern, a dokazao <strong>Ivan Perišić </strong>(30)! </p><p><strong>Bayern München</strong> novi je prvak Europe nakon što je u finalu pobijedio<strong> PSG </strong>1-0, a ne bi to bilo to da tu nije bio hrvatski reprezentativac. Od 2013. godine pa sve do danas, Hrvatska je svake godine imala osvajače Lige prvaka. Tu tradiciju započeo je Mario Mandžukić, također s Bayernom, nastavili Modrić, Rakitić, Kovačić i Lovren, a sada im se pridružio i Perišić.</p><p>Hrvat je u igru ušao u 68. minuti, odradio solidnu dionicu, a onda se mogao pridružiti Bavarcima u slavlju. Ovo im je šesta titula u Europi, ali ova je najuvjerljivija. Pazite ovo. Do naslova su došli bez poraza, s 11 pobjeda zaredom! Padali su Olympiacos, Crvena zvezda, Tottenham, Chelsea, Barcelona, Lyon i sada PSG. Nitko baš nije mogao zaustaviti nevjerojatni Flickov stroj. </p><p>Dio tog stroja je i Perišić koji je postao 11. hrvatski igrač koji nam je mahao s vrha Europe.</p><p>To je uspjelo čak četiri puta hrvatskom rekorderu Luki Modriću s Real Madridom (2014., 2016., 2017., 2018.). Tri puta, također s Realom, do trofeja je stigao Mateo Kovačić (2016., 2017., 2018.), a dvaput je to uspjelo Dariju Šimiću s Milanom (2003. i 2007.). Po jednom su u momčadi europskog prvaka bili Alen Bokšić s Olympique Marseilleom (1993.), Zvonimir Boban s Milanom (1994.), Davor Šuker s Real Madridom (1998.), Igor Bišćan s Liverpoolom (2005.), Mario Mandžukić s Bayernom (2013.), Ivan Rakitić s Barcelonom (2015.) i Dejan Lovren s Liverpoolom (2019.).</p><p>U finalu su još igrali Dado Pršo, Ivica Olić, Danijel Pranjić, Boris Živković, Jurica Vranješ i Marko Babić.</p><p>Hrvati su još jednom pokazali koliko su dominantni u europskom nogometu i tako je već desetak godina. A vjerujemo da će Bavarcima tih 20 milijuna eura platiti Interu za Perišića biti 'bagatela'...</p><p>Hrvatsko krilo je ove sezone u Ligi prvaka zabilo tri gola u 11 utakmica, ali je nekoliko puta pokazao da je i dalje u vrhunskoj formi. Sezona je bila dugačka, završnica najelitnijeg natjecanja pomalo čudna, ali titula je tu. Čestitke našem Ivanu na Ligi prvaka!</p>