'Pa ostavio sam svog sina kući da mu ne uništim rođendan...'

Arsenal igra sve lošije i lošije, trener Unai Emery, čini se, potpuno je izgubio kompas, a danas su 'topnici' na domaćem terenu jedva izvukli bod protiv Southamptona u remiju 2-2.

Bijes navijača sve je veći iz dana u dan, Arsenal je lošiji nego pod Wengerovim najgorim danima, a obožavatelji kluba svoje su osjećaje iskazali na Arsenal Fan TV-u koji inače oko bitnih tema za klub ispituje mnijenje navijača.

Jedan od komičnijih ispada dogodio se upravo nakon remija sa Southamptonom.

- Znate što? Danas je deveti rođendan mog sina i znate što sam napravio za njega? Ostavio sam ga kući. Ostavio sam ga kući da mu ne upropastim rođendan. Znao sam da će oni to us*ati ako ga dovedem - rekao je bijesni navijač pa zatražio Emeryjev otkaz:

EMERY OUT TONIGHT! @MrDtAFC says Unai Emery has to GO tonight! Do you agree?#Arsenal #Southampton #Emery #AFC #AFTV



Full Video - https://t.co/UX86ioX0lo pic.twitter.com/WFnmSzW7XT