Pa to nije napravio ni Ronaldo: Zadnja četiri Messijeva gola? Penal, penal, penal i - penal

To su sva četiri Messijeva gola u ovoj sezoni. Nevjerojatno, ali u devet utakmica, što za klub, što za reprezentaciju, još nije zabio iz igre. Post na kakav od njega nismo navikli

<p><strong>Villarreal, Ferencvaros, Juventus i Ekvador.</strong> Znate li što im je zajedničko? To su klubovi - i reprezentacija - kojima je ove sezone zabijao Lionel Messi. A znate li što im je još zajedničko? Argentinac je svima zabio s bijele točke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi tehnicira s WC papirom</strong></p><p>Prvi put u karijeri Messi je niz od četiri gola potpisao iz kaznenih udaraca. Čak ni <strong>Cristiano Ronaldo</strong>, koji se u srijedu navečer, nažalost, nije ukazao u dresu <strong>Juventusa</strong>, nije četiri puta zaredom zabijao s bijele točke.</p><p>I, još malo statistike, to su sva četiri Messijeva gola u ovoj sezoni. Nevjerojatno, ali u devet utakmica, što za klub, što za reprezentaciju, još nije zabio iz igre. Post na kakav od njega nismo navikli.</p><p>Ima li to veze sa svime što se zadnjih mjeseci događalo na relaciji Messi - klub. Pa glupo bi bilo reći da nema nikakve. Jer znaju svi na svijetu da kad Messi igra i kad je posve zadovoljan, onda igra i Barca. Koja je u La Ligi nakon pet utakmica tek na 12. mjestu s mršave dvije pobjede.</p><p>Ali Messi se jučerašnjim golom Juventusu još malo približio Ronaldu koji drži vrh vječne ljestvice strijelaca u Ligi prvaka sa 130 komada. Argentinac sada ima 13 manje.</p><p>I postoji još jedna kategorija između njega i Portugalca u kojoj ovaj drugi vodi. Asistencije. Messijeva jučerašnja Dembeleu za vodstvo u 14. minuti bila je 35. Ronaldo? Ima ih 38.</p>