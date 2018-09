Pa to su 'marsovci': Talijani se dive tandemu Mandžukić - CR

Gazzetta dello Sport je Marija Mandžukića proglasila igračem utakmice u derbiju Juventusa i Napolija. Prvake Italije od jučer nazivaju 'Marsovcima' jer su za konkurenciju ipak prejaki.

Potvrdili su to pobjedom u Torinu protiv viceprvaka 3-1, dva gola zabio je Mandžukić, a kod sva tri gola Juvea kumovao je Portugalac koji u dresu novoga kluba u sedam utakmcia ima tri gola i četiri asistencije, a pet puta su ga proglašavali igračem utakmice.

