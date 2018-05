Pa zar opet? Sudačka pogreška odlučila finalista Europske lige

Malo je nedostajalo da imamo pravu Ligu Hrvata u europskim finalima.

Mateo Kovačić i Luka Modrić u Realu igrat će protiv Liverpoola i Dejana Lovrena, u Europskoj ligi Atletico Madrid našeg Šime Vrsaljka igra za naslov protiv Marseillea, ali lako je to mogao biti Salzburg, u kojem su Duje Ćaleta-Car i Marin Pongračić.

Bila je to prava drama u Austriji.

Salzburg je regularnih 90 minuta završio s 2-0, istim je rezultatom Marseille dobio prvu polufinalnu utakmicu i krenulo se u produžetke. Veliku je šansu imao Ćaleta-Car čiji je udarac nakon kornera čudesno iščupao golman Marseillea.

I kad se mislilo da će penali odlučiti finalista, to je učinio korner koji to nije ni trebao biti.Francuzi su zabili u 116. minuti preko Rolanda nakon kornera koji to nije ni trebao biti jer je igrač Marseillea loptom pogodio suigrača.

The reason Marseille are going to the Europa League Final is because this deflection was called as a corner. The standard of refereeing in Europe is fucking disgraceful. pic.twitter.com/T1uNO7Qvso