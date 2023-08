Paige redovito provocira svoje fanove, ali i nju je netko ostavio bez teksta: 'Tresla sam se...'

Nitko ženski golf nije popularizirao kao Amerikanka hrvatskog podrijetla, zanosna Paige Spiranac.

Paige je u žižu javnosti dospjela jer se žestoko usprotivila strogim propisima o odijevanju golferica koji brane košulje s velikim dekolteom, tajice ili kratke suknje. A to je upravo i njezin stil odijevanja.

Seksi Amerikanka više se ne natječe, ali radi kao instruktorica golfa i uz to se obogatila orijentiravši se na društvene mreže gdje ima vojsku pratitelja. Na Instagramu broji skoro četiri milijuna sljedbenika. Zahvalna je Paige pa im često zna uzvratiti s provokativnim slikama i videozapisima koje namame tisuće i tisuće pozitivnih komentara na račun njezine seksepilnosti.

Često poziva fanove na interakciju na društvenim mrežama, a ovaj put je odgovarala na njihova pitanja. Jedno pitanje glasilo je tko joj je životni idol. Otkako je postala poznata, upoznala je brojne slavne osobe, no jedan je ostavio poseban dojam na nju. Toliki da se tresla neko vrijeme.

Foto: Instagram/kerolaychaves

- Tiger Woods je jedina osoba pored koje nisam mogla biti svoja. Tresla sam se kao list, bila sam tako nervozna. Ali bio je tako fin. To je bio trenutak u kojem sam pomislila: 'Ne mogu vjerovati da je ovo moj život'.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Golfersku karijeru završila je prije šest godina, a nakon toga se posvetila modelingu i karijeri influencerice.

Paige redovito objavljuje fotografije kojima mami uzdahe, a ima i profil na stanici za odrasle OnlyFans. No, drži se svojih principa, a to je da ne objavljuje golišave fotografije.

- Nema golotinje i to namjerno. Također mislim da je nepokazivanje svega zapravo seksepilnije. To je moć korištenja svoje mašte. To je nešto što ću uvijek raditi - rekla je Paige pa pojasnila zašto ne preferira golotinju.

- Jednostavno nikada ne želim se skinuti do kraja i nikada to neću učiniti. Također ne mislim da je to korisno za moje poslovne ciljeve i kako vidim razvoj svoje karijere u sljedećih pet, 10, 15, 20 godina - rekla je Paige.