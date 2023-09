Paige Spiranac se požalila: Zar nitko ne vidi da ja imam i lice?

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Kopiranje linka Nitko ženski golf nije popularizirao kao Amerikanka hrvatskog podrijetla, zanosna Paige Spiranac. Pokretanje videa ... Video: KanalRi Paige je u žižu javnosti dospjela jer se žestoko usprotivila strogim propisima o odijevanju golferica koji brane košulje s velikim dekolteom, tajice ili kratke suknje. A to je upravo i njezin stil odijevanja. Foto: Paige Spiranac/Instagram Seksi Amerikanka više se ne natječe, ali radi kao instruktorica golfa i uz to se obogatila orijentiravši se na društvene mreže gdje ima vojsku pratitelja. Na Instagramu broji skoro četiri milijuna sljedbenika. Zahvalna je Paige pa im često zna uzvratiti s provokativnim slikama i videozapisima koje namame tisuće i tisuće pozitivnih komentara na račun njezine seksepilnosti. Ovaj put je na Instagramu objavila kako se ošišala, no to nitko nije skužio. Obožavatelji su joj pisali poruke da je savršena ovakva kakva je i da se ne mora šišati. Foto: Instagram Našalila se sa svojim fanovima kako nitko nije shvatio da se ošišala. Zatim je stavila u krupni kadar svoje grudi i napisala: 'Pa nitko ne zna da ja imam i lice'. View this post on Instagram A post shared by Paige Spiranac (@_paige.renee) Njezine grudi često su u prvom planu, a mnogi je zbog toga i kritiziraju. Foto: Instagram/kerolaychaves - Jednostavno se tako najbolje osjećam. Uvijek sam se ovako oblačila. Volim biti seksi - tada sam najsamouvjerenija. Definitivno ponekad to pustim na društvenim mrežama. To je moje tijelo, to je moj izbor i ja mogu birati što želim nositi - rekla je Spiranac.