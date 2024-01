Paige Spiranac skinula sve sa sebe: Nema odjeće, ima loptica

Ističe da se fokusira na sport, a bivša golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac (30) s vremena na vrijeme objavi i poneku provokativnu fotografiju, bilo to vezano uz golf ili ne.

Ima i ekskluzivnu stranicu pod nazivom OnlyPaige, ali iako ime podsjeća na jednu stranicu na kojoj se prodaje sadržaj za odrasle, u njezinom slučaju to nije tako jer tamo objavljuje dosta sadržaja, ali ne onakvog kakvo bi ime stranice moglo naslutiti. Također, daje i golf instrukcije.

Postoji i mogućnost da joj fanovi postavljaju pitanja, a jedan od njih želio je saznati što američka bivša golferica hrvatskih korijena misli o golotinji.

- Nije sramota ako netko to radi, ali ja se ne bih osjećala ugodno da to napravim. To možete besplatno pronaći negdje na internetu - objasnila je pa nastavila o svojoj stranici:

- Usredotočila sam se na upute za golf, u tome sam stvarno dobra i to volim raditi. Imate toliko toga na OnlyPaigeu. Da, ima i vrlo seksi fotografija, ali nema golotinje. Mislim da ima nešto seksi u tome da upotrijebiš maštu i ne pokažeš ništa - zaključila je.