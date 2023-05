Paige VanZant skinula rukavice pa se počastila silikonima

Paige VanZant (29) bila je MMA borkinja, dogurala je do UFC-a. U profesionalnoj karijeri ostvarila je omjer 8-5. Potom se prebacila na boks bez rukavica, nastupa za BKFC.

To joj, međutim, nije jedini izvor prihoda. Atraktivan izgled unovčila je kroz ugovor s jednim od vodećih brendova za proizvodnju sportske odjeće. Također, prodaje fotografije na jednoj stranici za dijeljenje intimnog sadržaja.

Potpora joj je suprug Austin Vanderford, također MMA borac. Paige je 2018. ugradila silikone.

- Uvijek sam željela biti djevojka s prirodnim grudima. Međutim, nikad nisu narasle pa sam kupila veće - rekla je VanZant.

Rođena kao Paige Sletten, zbog psihičkog zlostavljanja i dobacivanja Slutton (slut, eng.- drolja), promijenila je prezime u VanZant. U knjizi je otkrila kako je pila enormne količine pilula dok se ne bi onesvijestila te da joj nije bilo do života.

- Znala sam pred kućom pronaći kondome obješene za drvo, kao božićni ukrasi... To zlostavljanje bilo mi je najgore što postoji i to je jedan od razloga zašto sam se odlučila za knjigu - rekla je američka borkinja koja se danas bori u golorukom boksu, a i objavljuje golišave fotografije te zarađuje od toga.

- Kad sam se počela baviti boksom bez rukavica, po borbi sam zarađivala više nego u cijeloj UFC karijeri, a od golišavih fotografija zaradim još više nego od ugovora i to je ludo - rekla je VanZant.

- Ne bih se htjela dovesti u situaciju da izgubim poslovnu šansu zbog toga što to radim. Već me gledaju kao seks simbol u svijetu i željela sam od toga zaraditi, a na svom profilu kontroliram sav sadržaj. Teško sam radila na svom tijelu da bih postala ovo što jesam, a sadržaj dijelim profesionalno i to ne kao pornozvijezde na stranicama za odrasle gdje je taj sadržaj puno žešći.

