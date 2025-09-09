Obavijesti

PEDALA U NOTTINGHAMU

Pala je prva smjena u Premier ligi, vraća se bivši šef Spursa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dylan Martinez

Postecoglou novi trener Nottinghama! Nakon što je Nuno otpušten, Australac dolazi s trofejima i vizijom. Marinakis želi izgraditi nešto posebno u Forestu

Bivši trener Tottenhama Ange Postecoglou novi je trener Nottingham Foresta nakon što je Nuno Espirito Santo otpušten s te pozicije, objavio je Forest u utorak.

Forest je u ranim jutarnjim satima utorka potvrdio da je Nuno razriješen dužnosti. Portugalski trener je prošlog mjeseca priznao da je njegov odnos s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom narušen.

"Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i dosljedan uspjeh u osvajanju trofeja", rekao je Marinakis o imenovanju Postecogloua. "Njegovo iskustvo treniranja momčadi na najvišoj razini, zajedno s njegovom željom da s nama u Forestu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i dosljedno ostvariti sve naše ambicije."

Bivši australski reprezentativac rođen u Grčkoj, Postecoglou, vodio je Spurse do njihovog prvog velikog trofeja od 2008. godine kada su osvojili Europsku ligu. No prošle sezone Tottenham se mučio u Premier ligi, a 17. mjesto dovelo je do njegovog otkaza u lipnju.

OSTALO

