Pala je prva smjena u Premier ligi, vraća se bivši šef Spursa

Bivši trener Tottenhama Ange Postecoglou novi je trener Nottingham Foresta nakon što je Nuno Espirito Santo otpušten s te pozicije, objavio je Forest u utorak.

Forest je u ranim jutarnjim satima utorka potvrdio da je Nuno razriješen dužnosti. Portugalski trener je prošlog mjeseca priznao da je njegov odnos s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom narušen.

"Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i dosljedan uspjeh u osvajanju trofeja", rekao je Marinakis o imenovanju Postecogloua. "Njegovo iskustvo treniranja momčadi na najvišoj razini, zajedno s njegovom željom da s nama u Forestu izgradi nešto posebno, čini ga fantastičnom osobom koja će nam pomoći na našem putu i dosljedno ostvariti sve naše ambicije."

Bivši australski reprezentativac rođen u Grčkoj, Postecoglou, vodio je Spurse do njihovog prvog velikog trofeja od 2008. godine kada su osvojili Europsku ligu. No prošle sezone Tottenham se mučio u Premier ligi, a 17. mjesto dovelo je do njegovog otkaza u lipnju.