Palaversa potpisao za City, u Hajduku na posudbi do 2020.

Ante Palaversa je u četvrtak potpisao ugovor s Manchester Cityjem, objavio je Hajduk na svojoj službenoj stranici.

Mladi veznjak je u utorak odradio liječničke preglede u Engleskoj, a zbog poštivanja procedure potpisivanje ugovora od četiri i pol godine je odgođeno za četvrtak.

Palaversa ostaje na posudbi na Poljudu do ljeta 2020. godine s klauzulom da ga Manchester City može vratiti s posudbe u siječnju iste godine.

- Ja sam Hajdukovo dite, igranje na Poljudu mi je uvijek bio san, a nakon svega sam sretan što je rad Hajdukove Akademije prepoznao jedan od najvećih klubova na svijetu. Hvala Manchester Cityju na povjerenju, ispred mene je još puno rada, nisam još uvijek pokazao sve što mogu i nadam se da ću igranjem za Hajduk opravdati veliko povjerenje koje sam dobio od prvaka Engleske - kazao je Palaversa nakon povratka iz Manchestera u Split.

Foto: Privatna arhiva

Transfer vrijedan najmanje šest milijuna

Hajduk će za transfer dobiti čistih šest milijuna eura, 4,5 milijuna od transfera i 1,5 milijuna na ime posudbe, ali to možda nije sve, jer bi dio novca splitski klub mogao dobiti i kroz razne bonuse (ako Palaversa zaigra za City, zabije i slično). Odličan je to posao za Hajduk i agenciju Stars and friends iz Slovačke koja uz Hrvatsku, za koju je zadužen manager Ante Peša, posluje u još deset država.

Uz sve to u ugovoru navodno stoji i kako bi Hajduk imao 10 posto od budućeg transfera. Kad se to zbroji, svota od transfera mogla bi biti i preko 9 milijuna eura čime Palaversa postaje najbolji posao u povijesti Hajduka.

Dosadašnji rekord drži Nikola Vlašić čiji je transfer u Everton bio oko osam milijuna eura. No za razliku od tog transfera Palaversa nema u ugovoru klauzulu prema kojoj bi dio novca od transfera pripao obitelji, već kompletan iznos ide Hajduku.