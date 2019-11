Pampita brani Wandu: Maxi je sramota kao otac i muškarac...

Nema kraja javnom vješanju prljavog rublja iz trokuta Mauro Icardi - Wanda Nara - Maxi Lopez, a sada im u tome još "pomaže" i Wandina prijateljica Carolina Pampita Ardohain, argentinska manekenka i TV voditeljica, mega-popularna u domovini.

Maxi se nedavno javno zahvalio Icardiju na tome što mu je 'oteo' Wandu, a to je jako diglo živac Pampiti, ali ne toliko kao glasina da Maxi ne plaća alimentaciju.

- Pa je ne bih mogla od sramota živjeti da u banci imam novac, a ne dajem za: svoju djecu! Oni ne znaju da je tome tako. Djeca ne čitaju trač-rubrike i ne gledaju trač-emisije na televiziji, oni samo vole svog tatu. Trebao bi plaćati alimentaciju za svoj miran san, za čistu savjest. To su njegova djeca, na svijet su došla kao plod ljubavi... Pa kako im može uskratiti ono što im pripada?! - govori Pampita.

Carolina Pampita Ardohain (41) ima tri sina, a prvo joj je dijete, kćerkica Blanca, preminula 2012. godine kada je imala samo šest godina.

- A onaj komentar 'Hvala Icardiju što je uzeo Wandu'... Užas. To je žena koju je volio, s kojom je ušao u brak, s kojom ima djecu. Zaboravlja sve godine u kojima ih je voljela, odgajala i pazila dok je on bio na pripremama, utakmicama, treninzima. Zaboravlja kako ga je svaki put kada je došao kući dočekalo toplo jelo. Zaboravlja tko je rodio i dojio njihovu djecu. Ne razumijem ja to. Ne mogu shvatiti da netko sve to jednostavno izbriše iz pamćenja. Ne smije se tako govoriti o majci svoje djece! - poručila je bivšem mužu svoje prijateljice Pampita koja obožavatelja oduševljava objavama na svom Instagram profilu.

Maxi i Wanda imaju tri sina (Valentina Gastona, Constantina i Benedicta), a Wanda sa Icardijem ima još dvije kćeri, Francescu i Isabellu.