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Panama slavila u prijateljskom susretu uoči Hrvatske na SP-u

Piše HINA, Issa Kralj,
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Panama slavila u prijateljskom susretu uoči Hrvatske na SP-u
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Foto: Aris Martinez

Panamci će 6. lipnja igrati posljednju pripremnu utakmicu s BiH u St. Louisu.

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 Nogometaši Paname, protivnici Hrvatske u skupini Svjetskog prvenstva, slavili su u Panama Cityju s 4-2 protiv Dominikanske Republike. 

Panamci su u prvom dijelu postigli dva pogotka preko Tomasa Rodrigueza (16) i Victora Griffina (44), da bi Dominikanci smanjili preko bivšega igrača Real Madrida Mariana Diaza (47). Cecilio Waterman (57) i Kadir Barria (87) zapečatili su pobjedu Paname, s kojom će Hrvatska igrati drugu utakmicu u skupini u Torontu.

International Friendly - Panama v Dominican Republic
Foto: Aris Martinez

Panamci će 6. lipnja igrati posljednju pripremnu utakmicu s BiH u St. Louisu.  

Istodobno, u gradu Sandiju u državi Utah Južna Koreja je svladala Salvador s 1-0 golom Lee Dong Gyeonga /57)

Podsjetimo, Hrvatska se nalazi u skupini L sa Panamom, Engleskom i Ganom. 'Vatreni' će Mundijal otvoriti 17. lipnja protiv Engleske (22 sata), a utakmica protiv Paname slijedi tjedan dana kasnije 24.lipnja u 1 ujutro po hrvatskom vremenu. Zadnju utakmicu u skupini hrvatska nogometna reprezentacija igra 27. lipnja protiv Gane u 23 sata.

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