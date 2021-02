Na tribinama Raymond James stadiona u Tampi, kapacitet kojega je 75.000, tijekom nedjeljnog "Super Bowla", najvećeg svakogodišnjeg sportskog događaja u SAD-u, bit će 25.000 gledatelja zbog pravila vezanih uz borbu protiv pandemije korona virusa.

Bit će to najmanji posjet u povijesti "Super Bowla", ali i dalje više no što se činilo da će biti dozvoljeno većim tijekom sezone. Na tribinama će biti i 7500 zdravstvenih djelatnika koji su se cijepili protiv virusa COVID-19.

Iako će tribine većim dijelom biti prazne, i ove će se godine u poluvremenu održati kratki koncert, a u popularnom "Half Time Showu" nastupit će kanadski pjevač Weeknd, poznat po tome što u svojim nastupima pomiče granice kreativnosti.

Američku himnu prije početka utakmice izvest će Eric Church i Jazmine Sullivan.

U ovogodišnjem, 55. izdanju "Super Bowla", finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) u noći s nedjelje na ponedjeljak (0.30 sati po hrvatskom vremenu) u Tampi će se sučeliti branitelji naslova Kansas City Chiefsi i momčad koja svoje domaće utakmice igra upravo na Raymond James stadionu Tampa Bay Buccaneersi.

I dok su Chiefsi opravdali očekivanja plasmanom u drugi uzastopni "Super Bowl" ostvarivši najbolji omjer pobjeda i poraza u ligaškom dijelu sezone (14-2), Buccaneersi su iznenađujuće stigli do same završnice do koje su morali ostvariti tri gostujuće pobjede u doigravanju.

Bit će to dvoboj mladosti i iskustva, poglavito na poziciji "quarterbacka", 25-godišnji Patrick Mahomes, koji je predodređen biti najveća zvijezda NFL-a u narednom desetljeću, za suparnika će imati najvećeg igrača ovog sporta u povijesti, 43-godišnjeg Toma Bradyja koji će u nedjelju nastupiti u svom čak 10. "Super Bowlu" i tražit će svoj sedmi naslov prvaka.

Iako ih odvaja 18 godina i 45 dana, Brady i Mahomes su imali vrlo slične učinke u ligaškom dijelu ove sezone. Brady je tako bacanjima osvojio 4633 jarda uz 40 dodavanja za polaganje, dok je Mahomes bacio za 4740 uz 38 dodavanja za polaganje.

Brady je u ožujku prošle godine napustio New England Patriotse u kojima je proveo svih 20 svojih prethodnih sezona u NFL-u i s kojima je izborio svih svojih prvih devet ulazaka u "Super Bowl" te je odlučio karijeru nastaviti u Tampa Bay Buccaneersima, momčadi koja je u svojoj povijesti imala samo 38.7 posto pobjeda te koja u 12 sezona prije ove niti jednom nije izborila doigravanje uz samo dvije godine u kojima je imala pozitivan omjer u tom razdoblju. Štoviše, Tampa nije ostvarila niti jednu pobjedu u doigravanju još od veljače 2003. godine kada je pobjedom protiv Oakland Raidersa osvojila svoj jedini naslov dosada.

No, dolaskom Bradyja ozračje u momčadi i oko kluba u potpunosti se promijenilo što su pokazali i dolasci veterana poput Roba Gronkowskog, Antonija Browna ili Leonarda Fournettea, koji su ocijenili kako je Tampa sada legitimni kandidat za naslov. U ligaškom dijelu sezone Bucsi su ostvarili omjer 11-5 što nije bilo dovoljno za osvajanje svoje divizije Jug Nacionalne konferencije, bolji su sa 12-4 bili New Orleans Saintsi, pa je Tampa svoj hod kroz doigravanje morala proći n gostovanjima.

Pobjedama 31-23 protiv Washingtona, 30-20 protiv New Orleansa te 31-26 protiv Green Baya Tampa je stigla do "Super Bowla" ostvši tako prva momčad koja je do finala stigla s tri gostujuće pobjede nakon Green Bay Packersa prije 10 godina. Tom serijom pobjeda Tampa je postala prva momčad koja će zaigrati "Super Bowl" na vlastitom stadionu.

- Stvarno je sjajno moći trenirati na vlastitom igralištu, biti u vlastitoj svlačionici i držati se svoje svakodnevne rutine uoči ovako važne utakmice - kazao je Brady u najavi dvoboja, a s njim se složio i trener Tampe Bruce Arians.

- U normalnim okolnostima, skočiš u avion, treniraš na terenima neke druge momčadi ili čak na nekom sveučilišnom igralištu. Ovakva priprema nam je bila jako važna - kazao je Arians koji je bio dijelom stručnog stožera Pittsburgh Steelersa ada su oni igrali finala 2006. i 2009.

Osim što bi Brady još "pojačao" svoj rekord kao najstariji "quarterback" s naslovom prvaka, kojega je postavio prije dvije godine, Arians bi u slučaju pobjede Tampe u nedjelju postao najstariji glavni trener s naslovom u dobi od 68 godina čime bi nadmašio aktualnog rekordera, trenera Patriotsa Billa Belichicka koji je prije dvije godine osvojio naslov u dobi od 66 godina.

- Još uvijek ne mislim gledati u retrovizor, još uvijek gledam prema naprijed. Nadam se kako ću na tom putu imati i Lombardi trofej - izjavio je Arians upitan o svojim godinama.

Brady, pak, usprkos svojim poodmaklim godinama za profesionalnog sportaša, nema namjeru tako skoro okončati karijeru. Još prije nekoliko godina je izjavio kako bi želio igrati do svoje 45. godine, a nakon ove odlične smatra kako bi mogo igrati i duže.

"Sve je moguće. Uvijek se smatralo kako s godinama postajemo bolji. I ne govorim to samo zbog 40 dodvanja za 'touchdown' koja sam imao, već stoga što se uvijek motiviram time da želim biti najbolji što mogu. Sljedeće bih godine mogao igrati i bolje no ove jer ću se bolje pripremiti, a mentalno sam u boljem stanju sada nego lani. Želio bih igrati što duže, sve dok ne postanem loš", kazao je Brady.

Brady je ove sezone mogao uživati i stoga što je mogao surađivati s vrhunskim mladim hvatačima Mikeom Evansom i Chrisom Godwinom koji će biti glavne uzdanice Buccaneersa i u nedjelju.

Mahomes je u svojoj prvoj "pravoj" NFL sezoni prije dvije godine osvojio naslov za najkorisnijeg igrača lige, no u doigravanju je u finalu Američke konferencije izgubio upravo od Bradyja i njegovih Patriotsa sa 31-37. Prošle sezone Mahomes nije bio dobar kao godinu prije, ali je odigrao odlično doigravanje te je u finalu predvodio svoje Chiefse koji su preokretom u posljednjoj četvrtini zaostatak 10-20 pretvorili u pobjedu 31-20 protiv San Francisco 49-ersa. U nedjelju će Chiefsi imati priliku postati prva momčad koja će obraniti naslov nakon čak 16 godina kada je to uspjelo - Bradyju s Patriotsima. U "Super Bowl" eri samo se osam puta dogodilo da neka momčad obrani naslov.

- Najponosniji sam što se nitko u ovoj momčadi nije zadovoljio jednim naslovom. Svi žele postati bolji iz dana u dan, a to dolazi iz načina na koji s nama radi trener Reid koji traži od nas da svaki dan budemo jedan posto bolji. Zato imamo priliku osvojiti još jedan naslov, a to što imamo priliku obraniti naslov i usto za protivnika imati najboljeg ikada je nešto posebno zbog čega sam jako uzbuđen - rekao je Mahomes.

Kansas City je kao prvi nositelj Američke konferencije bio slobodan u prvom krugu doigravanja, a zatim je imao prednost domaćeg terenu u svoja dva susreta do "Super Bowla" u kojima je nadigrao Cleveland Brownse sa 22-17 i Buffalo Billse sa 38-24.

Zbog svojih fantastičnih igara od samog ulaska u ligu, dosada je ostvario omjer pobjeda i poraza 44-9, uz mogućnost da bude najbolji u najvažnijim trenucima, Mahomesa mnogi smatraju najozbiljnijim kandidatom koji bi jednog dana mogo ugroziti Bradyjev status najvećeg svih vremena. To misli i sam Brady.

- Kada gledam Patricka, vidim nekoga kome niti jedan trenutak u utakmici nije prevelik za njega. Radi se o velikom igraču, znam da je još na početku karijere, ali što će sve u njoj ostvariti ovisi samo o njemu.

Mahomes, pak, ne gleda toliko daleko u budućnost. Upitan smatra li da može ugroziti Bradyjev rekord od šest osvojenih naslova prvaka, Mahomes je odgovorio:

"Ne gledam tako daleko u budućnost. Trenutačno sam fokusiran samo na sljedeću utakmicu, ali ako završim karijeru s mnogo prstenova prvaka - bit ću sretan".

Osim što je on sam iznimno talentiran, Mahomes je sretan što može surađivati s velikim trenerom i pedagogom Andyjem Reidom (62), iznimnim napadačkim stručnjakom koji je prošle sezone napokon skinuo stigmu trenera koji nije pobjednik.

- Ja sam ovdje u ulozi učitelja, u mom slučaju učim ljude. Kako o igri na terenu, tako i o ponašanju van njega kako da postanu bolji igrači, muževi, roditelji. Ako nekome kažete istinu, onda komunikacija postaje važna. Treba samo ostati iskren i realan. Takav sam s Patrickom, znam da želi postati velikan, najbolji, a takvi igrači uvjek žele još nešto naučiti. Zato mu i pristupam na takav način - izjavio je Reid.

Uz Mahomesa, Chiefsi u svom napadu imaju još dvojicu fenomenalnih igrača, "tight enda" Travisa Kelcea koji je ove sezone osvojio 1416 jarda hvatanjem što je novi rekord lige za njegovu poziciju te nevjerojatno brzog hvatača Tyreeka Hilla koji je osvojio 1558 jarda uz 15 postignutih polaganja u sezoni. Kelce i Hill briljirali su i u konferencijskom finalu prije dva tjedna kada su osvojili čak 290 jarda (Kelce 118, Hill 172).

Iako su i jednoj i drugoj momčadi napadi jači dio momčadi, ne treba zanemariti niti obranu. Poglavito je dobra bila ona Tampina u kojoj se ističu Jason Pierre-Paul, Devin White i Antoine Winfield, dok obranu Chiefsa drže Tyrann Mathieu, Daniel Sorensen i Chris Jones.

Uoči dvoboja u ulozi blagog favorita ipak su Chiefsi, dijelom i zbog toga što su u međusobnom susretu ovih suparnika igranom također u Tami krajem studenoga bili uspješniji sa 27-24. No, konačni rezultat vara jer su Chiefsi vodili i sa 17-0 te 27-10, a Bucsi su u završnici uspjeli tek ublažiti poraz.