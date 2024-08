Pandev otkrio da mu je bivši 'vatreni' pomogao kad je bilo najteže: Fenomenalan je čovjek

Jedan od najboljih makedonskih igrača u povijesti, Goran Pandev (41), u emisiji "Mojih Top 11" prisjetio se teških početaka u Italiji, gdje je proveo većinu svoje karijere. Makedonac je promijenio nekoliko talijanskih velikana, a najveći uspjeh postigao je s Interom, s kojim je osvojio trostruku krunu.

No, kada je u sezoni 2003./04. kao 20-godišnjak došao u Anconu, ondje ga je dočekao Milan Rapaić, tadašnja velika zvijezda kluba. Koliko Pandev poštuje bivšeg hrvatskog reprezentativca, govori i to što ga je, pored svih velikana s kojima je igrao, stavio u najboljih 11 suigrača s kojima je dijelio svlačionicu.

- Milan Rapaić zato što mi je dok sam bio u Anconi puno pomogao u karijeri. Imao sam financijskih problema jer nam klub nije isplaćivao plaće i uzeo me da živim kod njega. Fenomenalan je čovjek i prijatelj. Tako puno mi je pomogao. Bio sam klinac koji nije dobivao plaću i nisam imao novca, tako da nisam mogao plaćati stan - rekao je Pandev.

- On me tada pozvao da živim kod njega i tamo sam bio pola godine. On me i igrački pogurao. Trener nam je bio Giovanni Galeone, koji je Rapaića vodio u Perugiji, i Miki mu je rekao: 'Mister, vidiš kako malom ide na treningu, pusti ga da igra.' Došla je prva utakmica protiv Bologne. Prije nje mi prilazi Miki i kaže: 'Mali, danas igraš od prve, nemoj me razočarati!' Zabio sam gol Gianluci Pagliuci i, eto, nisam ga razočarao - dodao je.