Panika u BiH uoči Mundijala: Ozlijedio se bivši igrač Dinama

Reprezentacija BiH počela je s pripremama za Svjetsko prvenstvo na kojem će igrati u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katrom. Međutim, odličnu atmosferu pokvarila je informacija da se ozlijedio Ivan Šunjić (29).

Standardni zadnji vezni u reprezentaciji Sergeja Barbareza ozlijedio je mišić i ne trenira, a to nije jedini problem za Barbareza. U reprezentaciju je s ozljedom stigao Haris Tabaković, a Amir Hadžiahmetović otkazao je operaciju kako bi bio na raspolaganju za nastup na SP-u. BiH prvu utakmicu igra 12. lipnja u Torontu protiv Kanade, a ozlijeđenima vrijeme curi.

Izostanak Šunjića bio bi golem udarac za reprezentaciju jer ovaj veznjak je od studenog 2024. godine, kad je debitirao za BiH, postao motor reprezentacije. Prije osam godina bio je važan član Dinama, koji ga je prodao za osam milijuna eura u engleski Birmingham, a preporodio se otkako je prije dvije godine stigao u ciparski Pafos. Rodio se u Zenici, ali igrao je za sve mlade hrvatske uzraste, pa i bio kapetan U-21 reprezentacije, no poziv u seniorsku vrstu nikad nije dobio.

Barbarez je u njemu dobio pouzdanog veznjaka koji je nekoć glasio za jednog od najvećih hrvatskih talenata. Htio ga je i Dinamo dovesti zimus kako bi popunio vezni red, no povratak nije zaživio.