Serena brutalno smršavjela! Pogledajte kako sada izgleda

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
Američka tenisačica, osvajačica 23 Grand Slam naslova Serena Williams ponovno je potaknula nagađanja o mogućem povratku na teniske turnire. Mnogi su primijetili i da izgleda bolje nego ikad.
"Ne znam, vidjet ću što će se dogoditi", odgovorila je 44-godišnja Serena kada su je o tome pitali na američkoj televiziji.
Teniska legenda je početkom prosinca vraćena na popis igračica koje su pod strogim nadzorom antidopinških tijela, što je mogući prvi korak prema povratku. Međutim, tada je zanijekala bilo kakvu namjeru povratka.
"Trenutno se zabavljam i uživam u životu", rekla je bivša prva tenisačica svijeta, više od tri godine nakon svog posljednjeg službenog meča na US Openu 2022. Pritisnuta pitanjima o tome znači li to da ili ne, odgovorila je: "Niti da niti ne. Ne znam, samo ću vidjeti što će se dogoditi."
Na pitanje zašto se ponovno pridružila antidopinškom programu, Williams je odgovorila: „Jesam li se ponovno pridružila? Nisam znala jesam li izvan njega. Gle, ne mogu o tome pričati.“
Sportaši koji su dio ciljane skupine za antidopinške kontrole, moraju dati informacije o tome kada i gdje su dostupni za potencijalno testiranje. Također moraju ostati na ovom popisu šest mjeseci prije nego što im se dopusti povratak natjecanju.
"Nitko tko ne namjerava igrati profesionalni tenis neće se registrirati na ovom popisu, posebno netko s toliko iskustva kao Serena Williams", izjavio je bivši prvi tenisač svijeta Jim Courier.
"Serena je (u prosincu) zanijekala svoj povratak, ali mislim da, osim ako se ne ozlijedi, nema sumnje da će u nekom trenutku ponovno negdje igrati. Bilo da se radi o mješovitim parovima na US Openu, parovima sa sestrom negdje drugdje ili pojedinačno, samo ona zna", kazao je.
Serenina sestra, 45-godišnja Venus Williams, sudjelovala je na Australian Openu, koji se trenutno održava u Melbourneu, nakon što je dobila wild card, ali je ispala u prvom kolu.
Venus je također sudjelovala na turnirima u Aucklandu i Hobartu nakon što se u srpnju vratila tenisu, nakon gotovo dvije godine izbivanja.
