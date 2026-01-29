Obavijesti

FOTO: VRAĆA SE TENISU?

Serena brutalno smršavjela! Pogledajte kako sada izgleda

Serena Williams opet diže prašinu! Hoće li se vratiti na teniske terene? Ne zna ni sama, ali je na listi za doping kontrole. Jim Courier misli da će je opet vidjeti u akciji
Serena Williams shows off her slimmed-down figure in Ro’s first-ever Super Bowl commercial
Američka tenisačica, osvajačica 23 Grand Slam naslova Serena Williams ponovno je potaknula nagađanja o mogućem povratku na teniske turnire. Mnogi su primijetili i da izgleda bolje nego ikad. | Foto: Profimedia
