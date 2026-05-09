Panini i Fifa će nakon 60 godina prekinuti suradnju! Evo čije ćete sličice skupljati u budućnosti...

Skupljanje sličica nogometaša uoči Svjetskog prvenstva desetljećima je tradicija koja je obilježila djetinjstva brojnih generacija, a u središtu te priče uvijek je bila talijanska tvrtka Panini. Međutim, nakon više od pola stoljeća suradnje, Fifa je odlučila okrenuti novu stranicu. Partnerstvo koje je započelo davne 1970. godine završit će nakon prvenstva 2030., što znači da su pred kolekcionarima još samo dva Paninijeva albuma za Mundijal.

Američki div preuzima posao

Iako će Panini zadržati licencu za Svjetska prvenstva 2026. i 2030. godine, od 2031. ekskluzivna prava na izradu sličica, karata i ostalih kolekcionarskih predmeta preuzet će američki gigant sportske opreme Fanatics, preko svoje podružnice Topps. Fanatics je Fifi navodno ponudio financijski izdašniji ugovor i poslovni model usmjeren na digitalne proizvode i premium kolekcionarske kartice, što je krovnu nogometnu organizaciju uvjerilo da je vrijeme za promjenu.

Ovaj potez nije iznenađenje s obzirom na to da je Topps već preuzeo od Paninija prava za Europska prvenstva, pa će tako proizvoditi albume za Euro 2028. godine. Predsjednik Fife Gianni Infantino objasnio je odluku naglaskom na inovacije.

​- Vidimo da Fanatics pokreće goleme inovacije u svijetu kolekcionarstva koje navijačima pružaju novi, značajan način povezivanja s omiljenim momčadima i igračima. S Fifine točke gledišta, možemo globalizirati taj angažman navijača upravo zahvaljujući našem portfelju globalnih turnira - stoji u priopćenju.

Album za SP 2026. bit će rekordan

Prije nego što Fanatics preuzme palicu, kolekcionari će imati priliku popuniti još dva Paninijeva albuma. Onaj za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će najveći u povijesti, s obzirom na to da će na turniru po prvi put nastupiti čak 48 reprezentacija. Album će se prostirati na 112 stranica i sadržavat će rekordnih 980 sličica. Promjena dolazi i u paketićima, koji će umjesto dosadašnjih pet sadržavati sedam sličica.

Koliko će koštati popunjavanje albuma?

Veći broj sličica neizbježno znači i veći trošak za kolekcionare. Cijene su već poznate za neka tržišta, pa će tako paketić sličica u Hrvatskoj koštati 1,50 eura, dok će mu cijena u Bosni i Hercegovini biti 2,50 KM. U Sloveniji se cijena kreće oko 1,30 eura, a u Ujedinjenom Kraljevstvu 1,25 funti. Procjenjuje se da će prazan album koštati između četiri i šest eura.

Prema nekim procjenama, popunjavanje cijelog albuma za Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi koštati i više od dvije tisuće eura, što ga čini najskupljim pothvatom za kolekcionare do sada.

*uz korištenje AI-ja.