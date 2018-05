Noć sjajnih nokauta: UFC 224 u Riju bio je za prste polizati!

Pravu borilačku poslasticu pružio je noćašnji UFC 224 u Rio de Janeiru. Priredbe u Brazilu već tradicionalno pružaju dobar show, ali ova noćas bila je nešto posebno. Jer oboren je rekord, točnije izjednačen, po broju završetaka. Samo dvije borbe otišle su do odluke sudaca što drugim riječima znači da je 11 borbi završeno prije posljednjeg zvona.

Amanda Nunes obranila je pojas prvakinje nokautom u petoj rundi u glavnoj borbi večeri. Raquel Pennington pružila je sjajan otpor, ali nije imala snage barem do kraja odraditi borbu kada je već dogurala do pete runde sa sjajnom boksačicom kao što je Nunes. Svojem kutu je prije posljednje runde poručila da nema snage, ali su ju poslali natrag u oktagon i - pogriješili.

Brazilka je, iako jedna od omraženijih prvakinja kada je u pitanju mišljenje vodstva UFC-a, tako stigla do sedme pobjede zaredom i treće obrane naslova. Možda ćemo nakon ove borbe konačno vidjeti potencijalno najbolji okršaj u ženskom MMA-u trenutno, onaj protiv Cris Cyborg.

Just gonna put this here......

Will always be a Nunes fan. pic.twitter.com/qY5qZr2DEf — Old Man Ryoji 🇯🇵🇺🇸🇯🇵 (@oldmanryoji) May 13, 2018

Foto: RICARDO MORAES

Foto: RICARDO MORAES

Foto: RICARDO MORAES

Foto: RICARDO MORAES

Nekako bi logično bilo da nakon glavne borbe koju riječ posvetimo doglavnoj. Ali ona će morati malo pričekati. Jer uvodna borba glavnog programa bila je između velikih Vitora Belforta i Lyota Machide. 'The Dragon' konačno ostvaruje uspjehe po kakvim ga svi pamtimo i zbog kojih je stekao renome kakav danas ima kada je bio prvak UFC-a prije ere Jona Jonesa.

Brutalno je nokautirao Vitora Belforta i vezao dvije pobjede što mu nije uspjelo još od veljače 2014. godine. I to na kakav način. Poznat kao sjajan tehničar s nogama, Machida je pogodio 'The Phenoma' brutalnim front kickom, koji je uvelike podsjetio na onaj Andersona Silve 2011. godine. Veliki Belfort je pao kao pokošen, a Machida nije imao potrebu dovršiti ga.

Machida Knocked him out with a damn front kick to the face pic.twitter.com/fYTH4SuUKa — JzoSports (@JzoSports) May 13, 2018

Face crumpling kick from Machida pic.twitter.com/rPOJ7lZ8TP — Mika Frankl (@CagedMindsMMA) May 13, 2018

Lyoto Machida knocks Vitor Belfort out cold! 🐲 #UFC224 pic.twitter.com/3Nqcdn9MEE — Alex Scaffidi (@alex_scaffidi) May 13, 2018

Iz kojeg god kuta pogledali, prizor je jednako bolan. Veliki Machida kleknuo je u parter i iskazao poštovanje prema legendarnom protivniku. Što će biti sljedeće u karijeri velikog Vitora Belforta ostaje vidjeti. Ovo mu je trebala biti oproštajna borba, ali nekako sumnjamo da će se to dogoditi nakon bolnog nokauta.

Ako je do sada bilo ikakve sumnje oko ovog dečka, iako nakon nokauta protiv Michaela Bispinga nije više trebalo biti, onda je sada više definitivno nema. Kelvin Gastelum pokazao je veoma zreo nastup protiv izvanrednog i iskusnog protivnika kao što je Jacare Souza te uzeo pobjedu podijeljenom odlukom sudaca u doglavnoj borbi večeri.

Iznimno ritmična borba, s puno tempa, puno preokreta i zapleta na kraju je otišla na stranu Amerikanca. Primio je nekoliko teških udaraca, obranio sve pokušaje napada u parteru majstora grapplinga i dokazao da pripada samom vrhu srednje kategorije. Kapa dolje.

Foto: RICARDO MORAES

Foto: RICARDO MORAES

Foto: RICARDO MORAES

Slavila UFC-eva mezimica

Iako je na vaganju pala za skoro cijelu kategoriju, MacKenzie Dern nastavila je uspješan niz otkako je stigla u najjaču svjetsku promociju. Amanda Cooper pristala je na borbu s lijepom Dern i uzela joj 30 posto zarade, ali ostala bez pobjede nakon što ju je MacKenzie zaustavila gušenjem u prvoj rundi.

Mackenzie Dern def. Amanda Bobby Cooper by submission at 2:27 of the 1st round. #UFC224 pic.twitter.com/sPuEVCjNE3 — Classic UFC Moments (@UFCmoments) May 13, 2018

Pobjeda je ovoga puta uslijedila nakon nekarakterističnog raspleta u borbama MacKenzie Dern. Sjeo je fantastičan desni overhand nakon čega je Brazilka borbu završila u parteru.

Do pobjede je stigao John Lineker protiv Briana Khellera nokautom u trećoj rundi, a stari majstor Oleksej Olejnik ponovno je pobijedio svojom 'specijalkom'. Još uvijek je jedini borac u povijesti UFC-a koji je slavio tzv. ezequiel chokeom, a gušenjem u prvoj rundi stigao je do svojeg 11. u karijeri što je rekord u MMA-u općenito. Pobijedio je Juniora Albinija.

Superatraktivan nokaut noćas ostvario je Elizeu Zaleski dos Santos u pobjedi protiv Seana Stricklanda. Nema bježanja od spinning heel kicka.