Par za olimpijsko zlato? Pavić i Mektić zajedno od iduće sezone!

<p><strong>Mate Pavić i Nikola Mektić</strong> od sljedeće sezone zajedno? Da, vijest je to koja se zakotrljala hodnicima londonske O2 Arene gdje su ovaj tjedan obojica na završnom Mastersu najboljih tenisača i parova ove sezone.</p><p>Dvojica najboljih hrvatskih tenisača u paru, barem gledajući ljestvicu (Mate je četvrti, Nikola 14.), konačno će se spojiti i tvoriti par kakav Hrvatska na Touru vjerojatno nikad nije imala. Pavić tek ulazi u najbolje sportske godine (27), Mektić je u njima (za mjesec dana 32), pogotovo za ovu konkurenciju, i velike titule u parovima na koje smo zadnjih godina pretplaćeni sada bi trebale "padati" isključivo sa svehrvatskim potpisom.</p><p>Istina, nije da sličnih nije bilo, Pavić je s Dodigom osvajao Hamburg, Mektić sa Škugorom Monte Carlo, igrali su i polufinale Wimbledona 2017., no sve su te suradnje bile privremene premda su Mektić i Škugor zajedno igrali i malo više od "privremenog".</p><p>Da se ovakav rasplet za 2021. baš i nije očekivao, otkrili su njihovi partneri iz ove sezone. Pavićev <strong>Bruno Soares</strong>, zapravo, ostao je zatečen kada mu je Splićanin otkrio svoj plan za iduću godinu.</p><p>- Iznenađen sam, kao i svi drugi. Nisam to uopće očekivao. Pretpostavljam da Mate želi igrati s Mektićem, odlični su prijatelji, zemljaci, dolaze Olimpijske igre - nizao je razloge Brazilac koji je novog-starog partnera našao u Jamieju Murrayju.</p><p>- Kada mi je to rekao, bio sam malo razočaran, nisam više htio nastaviti razgovor. Rekao sam mu: "Ok, ako to želiš nakon ovakve sezone koju smo imali, samo naprijed."</p><p>Pavić i Soares spojili su se lani uoči Wimbledona, osvojili Šangaj, a ovu su sezonu okrunili naslovom na US Openu uz finale Roland Garrosa u kojem se možda i krije jedan od razloga zbog kojih je Pavić odlučio prekinuti suradnju sa Soaresom. Brazilac je u tom finalu protiv Nijemaca Krawietza i Miesa bio "igrač manje" i to nije bilo prvi put...</p><p>Mektić i Koolhof, pak, u jedinoj zajedničkoj sezoni nisu osvojili nijednu titulu, onu najveću na US Openu "ukrao" mu je upravo Pavić koji je već tada najavio ovakav mogući rasplet.</p><p>- Želimo igrati zajedno i nadam se da će se to dogoditi prije ili kasnije - govorio je Mate prije nekoliko tjedana.</p><p>S obzirom na ono što je Mektić obećao Koolhofu, trebalo je to biti kasnije...</p><p>- Jedino što ću sada reći, jest da mi je Nikola prije turnira rekao da će igrati s Pavićem iako smo se dogovorili već za sljedeću sezonu - kazao je Nizozemac koji će novi tandem činiti s Poljakom Kubotom.</p><p>Mektić i Pavić, dakle, u olimpijsku godinu ulaze zajedno i u njima ćemo definitivno imati jedne od najvećih kandidata za olimpijsku medalju. Jedine dvije i brončane u paru osvojila su dva Gorana, Ivanišević i Prpić, 1992. u Barceloni te Ivan Ljubičić i Mario Ančić u Ateni 2004. A, zanimljivo, Pavić i Mektić iako su odlični prijatelji, još nisu igrali zajedno ni u Davis Cupu u kojem, primjerice, jedini hrvatski broj jedan uopće - Pavić - još čeka prvu pobjedu...</p>