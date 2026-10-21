PSG šokirao Barcu 4-2, a navijački tifo s pilom i uvredljivi transparenti digli su buru! Katalonci prijavili sve Uefi, a ozljede dodatno bole
'PARIŠKI MASAKR' Barcelona je zbog koreografije prijavila PSG
Masakr na pariški način. Taj je natpis stajao ispod transparenta na kojemu je zakrvavljeni lik s maskom i motornom pilom u ruci koji reže Barcelonin grb.
Kataloncima je jako zasmetao pa su ga već tijekom utakmice prijavili Uefinu delegatu u porazu 4-2 u trećem kolu Lige prvaka. Riječ je o motivu nalik Jasonu Voorheesu iz horora "Petak 13.". Predstavnici španjolskog prvaka pritom su se požalili i na druge uvredljive transparente upućene njihovu klubu poput "Puta Barça".
🇫🇷🪚 Amazing tifo by the PSG ultras at home against Barcelona tonight! https://t.co/COXFR9gWqM— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 20, 2026
Pariz im je nanio prvi poraz sezone u utakmici teških ozljeda. Kod domaćih je Kviča Kvaratšhelia ozlijedio koljeno, sumnja se na križni ligament, dok je kod gostiju Dani Olmo otpao za El Clasico.
- PSG je pokazao da je bolja momčad od nas. Pogreške se događaju, ali fantastično je što smo napravili proteklih tjedana. U listopadu se ne osvajaju naslovi, Liga prvaka osvaja se u lipnju - rekao je trener Barcelone Hansi Flick.
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