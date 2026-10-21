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'PARIŠKI MASAKR' Barcelona je zbog koreografije prijavila PSG

Piše Josip Tolić,
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'PARIŠKI MASAKR' Barcelona je zbog koreografije prijavila PSG
Foto: Profimedia
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PSG šokirao Barcu 4-2, a navijački tifo s pilom i uvredljivi transparenti digli su buru! Katalonci prijavili sve Uefi, a ozljede dodatno bole

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Masakr na pariški način. Taj je natpis stajao ispod transparenta na kojemu je zakrvavljeni lik s maskom i motornom pilom u ruci koji reže Barcelonin grb.

Kataloncima je jako zasmetao pa su ga već tijekom utakmice prijavili Uefinu delegatu u porazu 4-2 u trećem kolu Lige prvaka. Riječ je o motivu nalik Jasonu Voorheesu iz horora "Petak 13.". Predstavnici španjolskog prvaka pritom su se požalili i na druge uvredljive transparente upućene njihovu klubu poput "Puta Barça". 

Pariz im je nanio prvi poraz sezone u utakmici teških ozljeda. Kod domaćih je Kviča Kvaratšhelia ozlijedio koljeno, sumnja se na križni ligament, dok je kod gostiju Dani Olmo otpao za El Clasico.

- PSG je pokazao da je bolja momčad od nas. Pogreške se događaju, ali fantastično je što smo napravili proteklih tjedana. U listopadu se ne osvajaju naslovi, Liga prvaka osvaja se u lipnju - rekao je trener Barcelone Hansi Flick.

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