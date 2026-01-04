Pariz nakon 26 godina ugostio gradski derbi. PSG-u stigao klub udaljen svega 30-ak metara

Branitelji naslova PSG ugostili su Pariz FC, klub čiji je stadion od Parka prinčeva udaljen svega 30 metara, u posljednjoj utakmici 17. kola Ligue 1. Domaćini su pobijedili 2-1 u prvom derbiju između momčadi iz francuske prijestolnice na najvišoj razini od 1990. godine.

Već prije posljednje utakmice kola bilo je jasno da će PSG ostati drugi bez obzira na ishod utakmice protiv Pariza, koji je ostao dva boda i mjesto ispred Nantesa.

Foto: CATHERINE STEENKESTE

Gosti su se dugo dobro branili, a onda je obrana napravila pogrešku, koju je u pretposljednjoj minuti kaznio Desire Doue. Samo šest minuta nakon početka drugog poluvremena, sudac je brzo dosudio jedanaesterac kada je Alimami Gory pao u domaćem kaznenom prostoru, a Willem Geubbels je bio precizan s bijele točke.

Ousmane Dembele je pucao s ruba kaznenog prostora samo dvije i pol minute kasnije, lopta se odbila od gostujuće obrane i iznenadila vratara za konačan rezultat. PSG zaostaje bod za Lensom.