Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJBLIŽI SUSJEDI

Pariz nakon 26 godina ugostio gradski derbi. PSG-u stigao klub udaljen svega 30-ak metara

Piše Josip Tolić, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pariz nakon 26 godina ugostio gradski derbi. PSG-u stigao klub udaljen svega 30-ak metara
Foto: Google Earth, 24sata

PSG pobijedio Pariz FC 2-1 u pariškom derbiju! Desire Doue i Ousmane Dembele osigurali slavlje domaćinima, dok Gory nije uspio spasiti goste. PSG ostaje drugi iza Lensa

Branitelji naslova PSG ugostili su Pariz FC, klub čiji je stadion od Parka prinčeva udaljen svega 30 metara, u posljednjoj utakmici 17. kola Ligue 1. Domaćini su pobijedili 2-1 u prvom derbiju između momčadi iz francuske prijestolnice na najvišoj razini od 1990. godine.

Već prije posljednje utakmice kola bilo je jasno da će PSG ostati drugi bez obzira na ishod utakmice protiv Pariza, koji je ostao dva boda i mjesto ispred Nantesa.

Ligue 1 - Paris St Germain v Paris FC
Foto: CATHERINE STEENKESTE

Gosti su se dugo dobro branili, a onda je obrana napravila pogrešku, koju je u pretposljednjoj minuti kaznio Desire Doue. Samo šest minuta nakon početka drugog poluvremena, sudac je brzo dosudio jedanaesterac kada je Alimami Gory pao u domaćem kaznenom prostoru, a Willem Geubbels je bio precizan s bijele točke.

Ousmane Dembele je pucao s ruba kaznenog prostora samo dvije i pol minute kasnije, lopta se odbila od gostujuće obrane i iznenadila vratara za konačan rezultat. PSG zaostaje bod za Lensom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan
DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!
VRAĆA SE DOMA

DOZNAJEMO Livaković je sve dogovorio s Dinamom, sljedeći tjedan se priključuje momčadi?!

Važnu ulogu u ovoj priči ima i Andy Bara koji na sve načine pokušava smekšati Turke, privoliti ih da daju "zeleno svjetlo" za Livakovićev povratak u Maksimir, a to bi se moglo dogoditi uskoro

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026