OZLJEDA PROTIV UKRAJINE

Parižani bijesni na Savez zbog ozljede Dembéléa: Propustit će i utakmicu protiv Barcelone?

Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Podsjetimo, Francuz je tokom čitave karijere imao puno problema s ozljedama, a zbog najnovije će propustiti početak Lige prvaka. Prošle sezone zabio je 35 golova i 16 ih namjestio u 53 utakmice

Ousmane Dembélé (28) glavni je favorit za dobivanje Zlatne lopte. Nakon fantastične sezone s Paris SG-om u kojoj je osvojio sve moguće trofeje, u novu sezonu ušao je u pravom ritmu i u četiri utakmice zabio dva gola i namjestio isto toliko. Ipak, u dvoboju Francuske protiv Ukrajine (2-0) ozlijedio se, a Parižani su bijesni na francuski nogometni savez.

Naime, europski prvak obavijestio je Savez o zdravstvenom stanju Dembéléa, piše L'Equipe, ali ga je Didier Deschamps svejedno ubacio u igru protiv Ukrajine. Rezultiralo je to ozljedom krilnog nogometaša i mogao bi izbivati čak dva mjeseca s terena. 

Parižani opet nikako nisu imali sreće sa ždrijemom u Ligi prvaka. Igrat će protiv Atalante 17. rujna, a prvog dana listopada čeka ih dvoboj protiv Barcelone u gostima. Nakon toga idu u goste Bayer Leverkusenu pa dočekuju Bayern i Tottenham. U 6. kolu igraju protiv Athletica u gostima, u sedmom protiv Sportinga vani, a ligašku fazu zatvaraju protiv Newcastlea doma. 

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

