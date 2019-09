'Parižani imaju koga požele, ma najveći budžet na svijetu'

Nisu zagrebaši previše namrgođeni prolazili kroz mix-zonu. Naravno da nije najljepši osjećaj na svijetu izgubiti, ali shvatili su i sami da je PSG kategorija, ili dvije, iznad.

- Nismo pravili dovoljno prekida što nam je trener govorio. Nedostajao nam je Bećiri koji je stup obrane, Hrstić se još ozlijedio u prvom poluvremenu, izgubili smo trojku u obrani. Prošle smo godine imali Kontreca, sada nemamo taj kapacitet, snagu. Nismo jaki u duelu. Napad je koliko-toliko bio dobar, no neke su druge stvari utjecale na jako dobar Paris - sumirao je slavljenik (22) David Mandić.

Hansen im nije ni trebao?

- Kad su igrali protiv Nantesa, razbio je arkadu i nije ga trener htio forsirati. Ali imaju tu Du Rietza, Karabatića, koga požele...

Branko Tamše, pak, baš i ne.

- Čestitam svojoj ekipi na pametnoj igri u napadu tijekom cijele utakmice, ali, nažalost, PSG je pokazao kvalitetu za našu obranu koja nam nije najbolje išla, što zbog snage Parižana i nekih igrača koji su nam vrlo bitni u obrani, kao što je Bećiri kojeg nije bilo i Hrstić koji se opet ozlijedio - vrtio je glavom Zagrebov trener.

- Kod 22-24 napravili smo dva isključenja, oni seriju 4-0 i tu povratka za nas nije bilo. Moramo poraditi na obrani, odigrali smo sada dvije utakmice na top razini, protiv Veszprema i Parisa, sve znamo, kako i što.

U prvih 20 minuta Zagrebovim je napadom dirigirao Aleks Vlah.

- Razlika je velika na kraju. PSG je jedna od najboljih momčadi u LP-u, bit će na Final Fouru, imaju najveći budžet na svijetu. Možda je moglo manje, ali koštala nas je crna rupa. 37 primljenih golova u 60 minuta, to je previše, moramo smanjiti barem na 30.

I za kraj riječ kapetana Zlatka Horvata.

- Normalno da je previše to za pobijediti, ali napadački je bilo u redu. Neću reći da je obrana zakazala, igrali smo protiv vrhunske ekipe u napadačkom dijelu. No morali smo bolje, dok smo igrali 6 na 6 i u obrani 5-1, to je bio putokaz za dalje.