Zagreb se nadigravao, PSG-u u Areni nije trebao ni Hansen...

Zagreb nije uspio uhvatiti PSG na spavanju. Realno, bilo je to nešto lakše napraviti odmah na početku nego kasnije kada se stroj zagrije, ali nešto je i teže to napraviti. PSG je bez problema prošao zagrebačkom Arenom (29-37), drugom se raspletu malo tko i nadao, a zašto, dovoljno je samo reći da Francuzima za ovu utakmicu nije trebao ni Mikkel Hansen. Najbolji igrač svijeta. I svejedno nije bilo ni d od drame. Eto, takva je razlika između hrvatskog i francuskog prvaka.

Arena nije ispunjena dočekala zagrebaše makar je gornji prsten bio zatvoren. Najave su bile da hoće, no očito je Zagrepčanima bila zanimljivija subotnja ponuda na Rujanfestu...

Teško s tornjevima

Na terenu je bilo zanimljivo vidjeti koliko će Zagreb moći parirati skupim pariškim zvijezdama među kojima nije bilo Sigurdssona. Tamše je postavio obranu s Vekićem i Hrstićem u sredini, Mandićem i Šipićem na 2 i 5. Iako je samo Bičanić mijenjao Hrstića, Horvat je čekao na klupi 15 minuta premda je na početku ušao izvesti sedmerac, no odmah ga je "pozdravio" Corrales.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zagrebu je u napadu bilo puno teže jer je Gonzalez očekivano stavio dva tornja Syprzaka i Morrosa pa neka prepuca to tko može. Naš prvak nije mogao, Vekić je imao visinu za to, ali treba imati i hrabrosti što mu tek treba doći. Postojao je, jasno, okolni put, no tu su onda čekali Du Rietz i Remili što je isto teška kategorija.

Tamše je već u 9. minuti (1-5) zvao time-out jer je PSG najavio da se danas neće štedjeti premda je Gonzalez štedio Hansena koji je s ručnikom preko koljena samo pljeskao s klupe. Zagreb je četiri napada u nizu bacio loptu u bunar, nije to izgledalo nikako, ali kad su došli na 7-9, opet je PSG-u bilo dovoljno malo da ih opet nema nigdje.

Sjetili se Mandića

Horvat je nakon 15 minuta došao na svoje, ubrzo i Gadža koji je mogao i ranije, što je potvrdio na terenu. Lakše je tada puno išlo Zagrebu u napadu jer više nije bilo ni Syprzaka i Morrosa u paketu. Jest, pak, Nikole Karabatića kraj kojeg je živnuo Bičanić. Stare su ipak to već kosti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Brojke kažu da je s obzirom na početak 15 zabijenih golova bilo više nego u redu, ali nikako 19 primljenih. Budući da je Du Rietz imao šuterski trening, bilo je to još i dobro... Da su Ašanin, kasnije kratko i Ristanović, dali podršku, možda bi bilo i bolje od -4.

Zagreb se počeo nadigravati, ali, realno, PSG je držao stvari pod kontrolom i kada su Gadža i društvo zagrijali publiku dok su gosti još koju minutu duže bili "u svlačionici" (17-19), do koje je otpuzao ozlijeđeni Corrales. Sjetili su se domaćini da Mandić danas slavi rođendan, pa je i on konačno dobio loptu na krilo. Nažalost, Horvatu je i Gerard obranio sedmerac, bilo bi to za držanje priključka na dva gola minusa, što je moglo uzrokovati i nervozu kod Francuza jer bi pomogla i Arena. Međutim, dva brza gola na prazan gol i PSG je učas primirio (23-30) protivnike na terenu i tribinama. To jednostavno tako rade oni koji imaju s čim i kako.

Liga prvaka, skupina A, 1. kolo:

PPD Zagreb - Paris Saint-Germain 29-37 (15-19)

PPD Zagreb: Ristanović, Ašanin; Šipić, Vistorop, Mandić, Božić-Pavletić, Hrastnik, Stojnić, Horvat, Špende, Ravnić, Gadža, Hrstić, Bičanić, Vlah, Vekić

Paris Saint-Germain: Gerard, Corrales; Keita, Sagosen, Kounkoud, Hansen, Remili, Abalo, Kempf, Syprzak, L. Karabatić, Morros, Hansen, N. Karabatić, Du Rietz, Nahi

Sedmerci: PPD Zagreb 3/5, Paris Saint-Germain 1/1

Isključenja: PPD Zagreb 10 minuta, Paris Saint-Germain 4 minute