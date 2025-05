Parkour reprezentacija putuje na Svjetski kup u Amsterdam, a u Zagrebu nemaju ni dvoranu

Hrvatska parkour reprezentacija u okviru Hrvatskoga gimnastičkog saveza putuje na Svjetski kup u Amsterdam, koji će biti od 15. do 18. svibnja. Za Hrvatsku će u disciplini speed nastupiti seniorke Sara Matrljan iz Parkour kluba Zagreb i Domina Milišić iz GK Gymsolin, a za seniore će u istoj disciplini nastupiti Luka Pokupec i Lovro Crnarić, oba iz Parkour kluba Zagreb.

Luka Pokupec, Lovro Crnarić, Sara Matrljan i izbornik Miroslav Pečatnik iz Parkour kluba Zagreb | Foto: Parkour klub Zagreb



Reprezentaciju predvodi seniorski izbornik Miroslav Pečatnik, koji je vrlo ponosan na nacionalni tim, koji se za ovo natjecanje priprema od početka godine, te usprkos nedovoljno dobrim uvjetima za treniranje očekuje plasman u polufinale. Zadovoljan je napretkom u odnosu na prošlu godinu, kad je Hrvatska prvi put nastupila na Svjetskom kupu (u Francuskoj) i Svjetskom prvenstvu (u Japanu).

- Puno su jači, brži i bolji u izvođenju tehničkih elemenata, a dva tjedna nakon Amsterdama očekuje ih Svjetski kup u Montpellieru te međunarodno natjecanje u Slovačkoj. Cijela je delegacija sretna što ima priliku ponovno predstaviti Hrvatsku u svijetu - kaže izbornik Pečatnik te ističe kako im se zaredalo natjecanja ove godine te se nada da će ih, unatoč tome što se reprezentacija zaista pripremila, pratiti i sreća jer je vrlo kratak period za oporavak između svakog od natjecanja.

- S obzirom na to da su nam uvjeti u kojima treniramo nedostatni, a tu mislim isključivo na dvoranu, plan nam je ući u polufinale.

Domina Milišić iz GK Gymsolin | Foto: Parkour klub Zagreb

Nemaju dvoranu, pa se snalaze

Treniramo kako možemo, penjući se na vanjske zidove više od dva metra te skokovima na šipke kako bi sportaši dobili osjećaj pod nogama. Tužan sam što cijela priča o parkouru kod nas još nije razvijena kako treba, a na sceni smo dulje od 20 godina - objašnjava Pečatnik i napominje kako Nizozemska, koja je uvijek u prva tri mjesta na svakom natjecanju, ima tri dvorane samo u Amsterdamu, a planira sagraditi još tri.

- Isto je i sa Švedskom. Nadamo se da će Grad Zagreb prepoznati potencijal parkoura i pomoći nam konkretnim prostorom u koji bismo ušli s našim preprekama i spravama za vježbanje snage, a ako ne dvoranu, onda barem napraviti vanjski parkour park kao, primjerice, u Danskoj, gdje sportaši mogu uvježbavati elemente penjanja, skakanja te raznih akrobatskih trikova za natjecanja - objašnjava Pečatnik.

Sara Matrljan iz Parkour kluba Zagreb | Foto: Parkour klub Zagreb

A kako bi zaista bili konkurentni, ističe, morat će ovim mladim sportašima osigurati uvjete koji su im potrebni.

Trud će se isplatiti

- Tek smo u drugoj godini natjecanja zaredom, a već smo ostvarili odlične rezultate na međunarodno razini. Lani smo se kvalificirali u polufinale na Svjetskom prvenstvu, kad je Hrvatska prvi put nastupila na tako velikom natjecanju u parkouru. Dijelilo nas je mjesto do finala. Za prvu godinu na natjecateljskoj parkour sceni to je golem uspjeh. Vrlo sam ponosan na naše sportaše, na način na koji doživljavaju treninge, na njihovu disciplinu i odricanja koja su dio svakog sporta. Vole to što rade i žive parkour, vjerujem u njih i znam da će im se njihov trud isplatiti - zaključio je Pečatnik.