Parma šokirala Luku Modrića i društvo! Dobila Milan u gostima prvi put nakon 2014. godine

Nogometaši Parme šokirali su Milan slavivši sa 1-0 na San Siru u susretu 26. kola talijanskog prvenstva.

Domaćin je bio bliži pobjedi, imao je 67 posto posjeda lopte, 25 udaraca i pet kornera, no to nije bilo dovoljno. Utakmicu je odlučio gol Mariana Troila u 84. minuti.

Emanuele Valeri je ubacio iz kornera, a Troilo glavom zabio za 1-0. Sudac Marco Piccinin je dosudio prekršaj u napadu, ali je nakon duže VAR provjere ipak pokazao na centar.

Luka Modrić je odigrao cijeli utakmicu za Milan, dok Matija Frigan nije konkurirao za sastav Parme.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta. "Rossoneri" su otvorili sezonu porazom od Cremonesea sa 1-2, a potom su spojili 15 pobjeda i devet remija

Milan je ovim porazom dodatno pokvario izglede za osvajanje naslova prvaka, sada ima 10 bodova manje od lidera Intera.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Parma je pak trećom pobjedom u nizu skočila na 12. mjesto sa 32 boda, 11 više od zone ispadanja.