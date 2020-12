Mario Pašalić operirao je "sportsku herniju" i čeka ga oporavak od mjesec dana, nakon čega bi se trebao vratiti treninzima. Mario je osjetio bol u pubičnoj kosti prije mjesec dana, tri reprezentativna ogleda u osam dana ostavila su traga, a odmah po povratku iz Splita odigrao je i 45 minuta protiv Spezie.

Bio mu je to zadnji susret u dresu Atalante, propustio je od tada sve susrete Serie A i Lige prvaka, pokušavao je konzervativnim metodama zaliječiti ozljedu, ali na koncu je morao pod nož. Mario je operiran u utorak u Milanu, dobro se osjeća i za mjesec dana bi trebao u puni pogon.

- Kako su me liječnici obavijestili to je nekakav otvor na preponama koji se malo više raširio nego što treba pa mi se kroz taj otvor stvara pritisak na živac i boli. Nadam se da je sada operacijom to riješeno - javio se Mario, koji je već na kućnoj njezi.

- Pauza bi trebala biti 5-6 tjedana, a nakon toga lagani treninzi, vjerujem da ću se brzo vratiti na teren - optimističan je Pašalić, koji bi prema prvim procjenama u punoj formi trebao biti krajem veljače, dovoljno brzo da bude na raspolaganju izborniku Zlatku Daliću za kvalifikacijske oglede s Ciprom i Maltom.