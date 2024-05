Pašalić: Radio sam na baušteli i igrao nogomet. A drhtala mi je brada kada sam vidio Modrića

Jedan je opća napast na lijevoj strani, a drugi na desnoj. Obojica su ove sezone žarili i palili HNL travnjacima. Nisu uspjeli osvojiti naslov prvaka, ali borit će se trofej u Kupu pa potom pokušati s Hrvatskom napraviti veliki rezultat na Euru u Njemačkoj.

Pokretanje videa... 02:29 Marco Pašalić uoči Hrvatska - Latvija | Video: Mato Galić/24sata

Marco Pašalić i Marko Pjaca gostovali su u posljednjoj epizodi serijala 'Knjaz kod 'vatrenih' koja se posljednjih tjedana emitirala na HRT-u uoči Europskog prvenstva.

- Prezime je iz Hercegovine, tata je kao dijete došao u Zagreb i ostao tu. Dolje nemamo više nikoga. Odrastao sam na Borovju, dvije starije sestre pazile su na mene. Osnovnu sam prošao s 5.0. Upisao sam jezičnu pa sportsku gimnaziju. Engleski i talijanski su mi bili izbor - ukratko je opisao svoje odrastanje Pjaca, a Pašalić je rekao:

- Rođen u Karlsruheu, roditelji su iz Vinkovaca. Bio sam u Njemačkoj do 22. godine, odradio sam školu, bauštelu, imam prijatelje tamo. Prošlo ljeto sam došao u Rijeku i to mi je bila najbolja odluka

Susret Latvije i Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Ansis Ventins/PIXSELL

Razlike između Njemačke i Hrvatske?

- Ovdje je opuštenije, nema toliko stresa. Tu sam navikao popiti nekoliko kava, ljudi su srdačniji i drugačiji. U Njemačkoj su hladniji.

Pjaca je postao hrvatski reprezentativac i odličan nogometaš, ali vrlo lako je mogao završiti i u borilačkom sportu. Otac Željko bio je prvak Hrvatske u hrvanju i trener hrvačke reprezentacije, a majka Višnja bila je prvakinja Hrvatske u džudu.

- Išao sam s tatom na treninge i radio sam akrobatiku. Bavio sam se akrobatikom, kolut, padovi, salto. Tako sam slavio golove.

Bilo je i nekoliko brzopoteznih. Ovako je Pašalić opisao Pjacu.

- Pjaca je dobar dečko, povučen i miran. Ja sam otvoreniji i volim više pričati. Kakav je na terenu, to ni ne moram komentirati - rekao je Marco, a Marko o njemu:

- Vatren, eksplozivan, odličan šut, čovjek koji je spreman pomoći.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Opisao je Pašalić i san kojeg je često sanjao kada je bio dijete.

- Uzor mi je Zlatan Ibrahimović. Sanjao sam ga dosta kao dijete, nije mi bilo jasno kako je tu. Stajao je, djeca su bila oko njega, prišao sam mu i pričali smo i onda je prošao san.

Vjera je Pjaci jako važna u životu.

- To me držalo na životu u nekim trenucima moje karijere. vjerovao sam da Bog ima neki veći plan za mene.

Otkrili su i što najviše vole jesti, a što im baš ne odgovara.

- Tortilje u zadnje vrijeme, najmrža jetrica - kazao je Pjaca, a Pašalić se nadovezao:

- Pomfrit i šnicla, to je baš ono njemačko, to sam tamo navikao jesti. Ne volim jesti grah. Toliko sam ga pojeo u životu da mi se zgadilo. Mama nije znala što napraviti pa skuha grah. Bilo bi ga za tri, četiri dana.

Foto: HRT

Pašalić je prije nekoliko godina za kruh zarađivao i na baušteli.

- Krenulo je 2017. godine. Završio sam srednju školu, tata me upisao na faks, ali nisam htio završiti zbog nogometa. Tu sam uvijek nešto htio ostvariti. Tata mi je rekao, ako neću u školu, da moram na bauštelu. Svako jutro bismo se našli u 8 ujutro, brat, ja i dva radnika. Napravili bismo raspored tko što radi. A navečer sam u šprintevima na treningu. Šutu sam morao vozati, to mi je bilo najgore. A vani 35 stupnjeva. Nakon 6,7 mjeseci krenuo sam s krečenjem. Prvo sam morao sve polijepiti, da bude sve u redu. Ako ne bude u redu, brat bi sve morao skloniti. Na kraju se radii o tome da imamo kruha u kući. Ako ne radim kako treba, onda bi bilo po nosu.

- Nikad nisam raskrstio s bauštelom. Da sam sad u Njemačkoj i da bratu treba, pomogao bih mu. U poluvremenu malo okrečiš zid na brzaka. Mogao bih napraviti Roh-Bau kuću. Pjaca, čuo sam da gradiš kuće i dobro ti je u Opatiji, imaš moj broj, vidimo se večeras u svlačionici. Ima da skupa vrtimo miješalicu kao što na terenu vrtimo loptu.

Zagreb: Liga prvaka, 2. pretkolo, 2. utakmica, GNK Dinamo - FK Vardar | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pjacin čudesni uzlet započeo je u Lokomotivi, a 2014. godine nastavio se u Dinamu gdje je postao najbolji igrač u HNL-u. Prije osam godina je otišao u Juventus za 30 milijuna eura, pred njim je bio nogometni vrhunac, ali onda se 2017. godine dogodila teška ozljeda protiv Estonije u prijateljskoj utakmici koja mu je promijenila karijeru.

- Bio sam sam, nisam bio u duelu. Stao sam na desnu nogu, s lijevom sam išao izbiti loptu, desna noga mi je zaplesala i čuo sam 'kvrc'. Pukao mi je prednji križni. Imao sam problema u rehabilitaciji, nisam mogao ispružiti nogu nakon pet mjeseci pa sam morao čistiti. Imao sam u Fiorentini istu ozljedu, ali na drugom koljenu. Sreća što imam samo dvije noge. Ozljeđivao sam i ključnu kost, pao sam i pukla je. Dvije godine sam proveo van terena - rekao je Pjaca koji je prošlog ljeta raskinuo s Juventusom i došao u Rijeku. Baš kao i Marco Pašalić čiji je put bio bitno drugačiji.

- Započeo sam nogomet u Hoffenheimu, igrao sam u juniorima. Skupljao sam lopte Kramariću, nije me nažalost podragao. Bio sam u Karlsruheu, odrastao sam kao čovjek. Imao sam ono što mi je trebalo. Bio sam dvije godine u Stuttgartu pa sam otišao u Borussiju Dortmund. Hvala Bogu pa sam završio u Rijeci.

Zagreb: Trening nogometne reprezentacije na terenu Hitrec Kacijan | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pašalić je cijeli život proveo u Njemačkoj pa se muči s nekim hrvatskim riječima.

- Teško mi je razumjeti dalmatinski i pohvatati riječki dijalekt. Najlakše mi je razumjeti ljude iz Slavonije jer sam naučio tako pričati. Što se tiče Zagrepčana, kad sam upoznao ljude iz Zagreba, bilo je 'kaj'. Kada je došao Željko Sopić i rekao bi 'kaj', nisam znao što to znači. Mislio sam da to znači okej. Takve riječi su mi bile čudne, nisam znao što znače. Kod nas se kaže 'što'. Najljepša hrvatska riječ mi je 'volim te' - rekao je Pašalić pa otkrio što mu je omiljeni hobi.

- Najstariji brat mi živi u Zadru pa kad odem tamo, treniram boks. U Njemačkoj sam isto trenirao. Pričao sam s Ivanušecom o boksu i UFC-u, ne volim pričati stalno o nogometu.

Foto: HRT

Marko Pjaca se prije nekoliko godina oženio za fizioterapeutkinju Mariju, a imaju sina Luku.

- Više sam puta ja nju masirao nego ona mene. Mislio sam sve spojiti, žena mi je fizio, još će se brinuti za mene, ali ništa. Zadužen sam za smeće u kućanskim poslovima, to je moj posao - kazao je Pjaca.

Pašalić je otkrio trenutak kada je doznao da je pozvan u hrvatsku reprezentaciju.

- Nazvao me sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar, bilo je oko 12 sati. Kaže mi da me zvao izbornik Dalić na okupljanje. Meni nije bilo ništa jasno jer nisam bio pozvan niti na pretpozivu. Kažem ja njemu da me ne zeza, kaže on da sam stvarno pozvan. Ne mogu opisati taj put i vožnju do Zagreba, neopisivo što sam osjećao, moj život se vrtio o hrvatskoj reprezentaciji. Ostvario mi se san da budem pozvan. Bio sam šokiran kad sam vidio Luku Modrića, drhtala mi je brada. Pjevao sam 'Garavušo garava' na inicijaciji. Vida je na večeri rekao da moram pjevati, pitao sam mogu li izbjeći, ali nema toga.

Kroz to je morao proći i Pjaca.

- Pjevao sam 'Kad procvatu u proljeće jabuke'. Bio je teambuilding, bilo nas je dosta koji smo morali pjevati. Ide po redu lagano i pjevaj. To mi je jedna od najgorih stvari, stres mi je kad moram pjevati pred nekim. Nije bilo smijeha, bio sam kratak i jasan ha-ha-ha - zaključio je Pjaca.

Zajedno s Pašalićem je tvorio čudesni duo Rijeke, a ovog ljeta će s Hrvatskom što bolji rezultat na Euru.