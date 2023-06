Pašalić u Rijeci: Srce me dovelo. Znam Haalanda, on je i najveći radnik i zaje..nt u nogometu

​Prije tjedan dana najavljeno je medijskim napisima, jučer potvrđeno klupskim videom i pogotkom u pripremnoj utakmici, a danas - i službeno objavljeno: Marco Pašalić (22) novi je igrač Rijeke.

Dečko stiže iz Borussije Dortmund, pokušao ga je dovesti i bivši sportski direktor Robert Palikuća, ali desna polušpica rođena u njemačkom Karlsruheu na Kvarneru se usidrila ovog ljeta. Već je danima u Rijeci, a jučer je na Rujevici u prijateljskoj utakmici s momčadi Hrvatske udruge 'Nogometni sindikat' zabio i svoj prvi gol u novom dresu.

Završilo je 2-1 za Rijeku, prvi pogodak postigao je Obregon. Igrao je i novi napadač Franjo Ivanović koji je, baš kao Pašalić, mladi hrvatski reprezentativac koji dolazi iz Njemačke, a obojica su i rođeni van Hrvatske (Pašalić u Njemačkoj, a tri godine mlađi Ivanović - u Austriji).

Pašalić je s ponosom odabrao igrati za Hrvatsku, Elf ga je zvao, ali nije imao šanse. Novi riječki dribler jesenas je za 24sata rekao:

- Radio sam kod brata u tvrtki dvije godine jer u školi baš nije išlo. Otišao sam na bauštelu da vidim i drugu stranu i kako je teško zaraditi novac. I radio sam sve što oni nisu htjeli! Nosio beton, smeće, krečio...

Upravo je Pašalić penalom u Danskoj U-21 Hrvatskoj osigurao Euro na kojem ovih dana igraju njegovi novi suigrači Frigan, Hodža i Galešić, a Pašalića su ukratko sjajno opisali na novom portalu posvećenom NK Rijeci, nepresusan.com:

"Eksplozivni igrač izvrsnog prvog poteza i vrlo jake tehnike zbog čega je često imun na protivnički presing. Sa 177 centimetara visine ima nisko težište, koje mu dodatno ističe agilnost i pokretljivost. Odlično se snalazi u uskim prostorima, što ga čini posebno poželjnim za probijanje protivničkih bunkera, a istodobno je iz istog razloga koristan i u utakmicama gdje će se Rijeka primarno braniti i priliku tražiti iz kontri. Treba poboljšati: defenzivnu igru".

Pašalić je peto riječko ovoljetno pojačanje: nakon Franje Ivanovića (Augsburg - 'desetka' ili napadač), Marijana Čabraje (Hibernian - lijevi bočni), Dejana Petroviča (Rapid Beč - zadnji vezni) i Silvija Ilinkovića (Zrinjski - vezni).

Polako se očekuje i koji višemilijunski izlazni transfer (glavni kandidati: Frigan, Labrović, Selahi, Ampem i Vukčević), a u međuvremenu nova Rijeka se uigrava i predstavlja nova imena. Jedno novo/staro vrlo bi lako mogao biti Niko Janković no danas je bio dan - Marca Pašalića.

Foto: Max Ellerbrake/DPA

- Srce me dovelo u Rijeku. Lako sam se zamislio na ovom stadionu. Imao sam dobre razgovore s klubom, posebno s trenerom Sergejom Jakirovićem. S njim sam imao najbolje pregovore u smislu onoga što me očekuje i gdje dolazim. Radostan sam što sam tu, što sam se odlučio baš za Rijeku - priča Pašalić.

Koliko poznajete HNL, igrače i kvalitetu same lige?

- Jako sam dobro upoznat s kvalitetom HNL-a, posebno posljednjih pola godine kad sam već donio odluku i znao da ću doći u Hrvatsku. Od igrača itekako dobro znam Frigana i Hodžu s kojima sam igrao za U-21 Hrvatsku. Sjajni su dečki pa mi je i to bio jasan signal kako je dolazak u Rijeku i HNL prava stvar.

Imate 22 godine, riječ-dvije o karijeri...

- Počeo sam trenirati jako mlad, u mom rodnom gradu Karlsruheu. Tamo sam se zaljubio i nogomet, tamo sa odrastao. Onda je došao trenutak u životu u kojem mi se jednostavno više nije dalo igrati. 'Oživio' me jedan, hrvatskoj javnosti nepoznati trener.

Što se naučilo na baušteli?

- Puno toga! Kao jako mlad sam naučio raditi, fizički. I naučio koliko može biti teško zarađivati za život. Zbog treninga nisam imao vremena za školu tj. nisam htio ići u školu, a nisam htio ni sjediti kući pa sam, na očev savjet, prihvatio rada na gradilištima.

Dakle, nogomet i obitelj.

- I zdravlje! To je najbitnije. Imao sam ozbiljne ozljede ramena i koljena, baš kad mi je krenulo u Borussiji Dortmund. Ali uporan sam ja! Sve je to životno iskustvo i utoliko mi je draže što sam ga prošao pa sad zdrav i spreman došao u Rijeku. Zabijati golove.

Foto: HNK Rijeka

Dolazite iz kluba u kojem je donedavno bio norveški fenomen, Erling Haaland.

- Erlinga posebnim čini dosljednost u radu, strogoća prema samom sebi kad je disciplina u pitanju. Malo je takvih igrača. Najveći je radnik, ali i najveći 'zaj...nt'. Kapa mu do poda.

Kolika je bila tuga kad je cijeli Dortmund pripremio neviđeno slavlje naslova prvaka Bundeslige pa u zadnjem kolu ostao bez titule?

- Uff... Loše je to bilo. Tri dana se spremala fešta, Bayern im je poklonio tu šansu, kroz cijelu sezonu kiksao. Bilo bi lijepo da je Borussija uzela i za mene jer bih i ja dobio medalju njemačkog prvaka, ali to je život. Bolna točka, velika no nema druge nego ustati i ići dalje kroz još naporniji rad.

Poruka navijačima Rijeke?

- Bit će utakmica kada nam neće ići, ali borit ćemo se i bit ćemo u vrhu HNL-a kao što Rijeka uvijek jest. Dat ću sve od sebe, uživam boriti se na terenu, svim srcem to činim i onda još kad su navijači uz nas onda ništa nije nemoguće.