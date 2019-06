'Patnja je doći u Osijek. Kalinić je rekao: Radimo to namjerno!'

Prije dvije godine PSV je stigao na noge Osijeku u trećem pretkolu Europske lige, a nizozemski mediji su vrištali:

"Stadion izgleda kao dvorište kaznionice",

"PSV je stigao u podrum europskog nogometa".

Nabrijalo je to bijelo-plave nogometaše koji su dvaput po 1-0 pobijedili velikana iz Eindhovena, bivšeg prvaka Europe.

OK, stadion u Gradskom vrtu sigurno nije posljednji krik arhitekture, izgrađen je još 1980., ali u posljednjih 15-ak godina u nekoliko se navrata preuređivao. Pa tako i za ovu prigodu, kad će hrvatska nogometna reprezentacija (subota, 15 sati, Nova TV) ugostiti Wales u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Svejedno, kritike oko izbora mjesta odigravanja utakmice ponovno su stigle do Hrvatske iz protivničkog tabora. Lijevi bek Neil Taylor (30) suigrač je našeg golmana Lovre Kalinića u Aston Villi. Nisu propustili prokomentirati zašto se ova utakmica igra baš u Osijeku.

- Rekao mi je da to gotovo namjerno rade. Da je to patnja za momčadi i da to dobro funkcionira po njih. Teško je doći do tamo. Ali ovo su prava europska gostovanja i puno naših mladih igrača vidjet će o čemu se tu radi - rekao je Taylor.

Hrvatska je nakon kiksa i poraza u Budimpešti uljuljana na startu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, no statistički gledano, ne bi trebala brinuti u pozitivan rezultat. Naime, "vatreni" nikad nisu izgubili u domaćoj utakmici kvalifikacija za Euro.

Tri poraza pretrpjeli smo u kvalifikacijama za Mundijal - u rujnu 2008. protiv Engleske u Zagrebu (4-1), kad je izbornik bio Slaven Bilić, a Theo Walcott zabio hat-trick pod Igorom Štimcem 2013. u kvalifikacijama za SP u Brazilu, kad su Škoti (1-0) i Belgijci (2-1) slavili na Maksimiru. Nakon toga 23 utakmice nismo izgubili na svom terenu.

Hrvatska je baš u tim kvalifikacijama bila u skupini s Walesom kojeg je dobila oba puta. Otočane smo ugostili baš u Osijeku u listopadu 2012. i pobijedili 2-0 golovima Mandžukića i Eduarda, a u Swanseaju je pola godine potom bilo 2-1 za naše nakon preokreta. Gareth Bale doveo je Velšane u vodstvo, a okrenuli smo preko Dejana Lovrena i Eduarda.

Taylor je nastupio protiv Hrvatske još 2010. u prijateljskoj utakmici, također u Osijeku, kad smo Velšane svladali 2-0 golovima Ivana Rakitića i Drage Gabrića. Neila se jako dojmio današnji vlasnik Zlatne lopte...

- Dobio sam 10 minuta i završio nateknutog gležnja nakon što sam pokušao udariti Modrića (?!). Htio sam biti primijećen, a napravio sam štetu sebi. Ali imam dobra sjećanja na to mjesto. Tamo sam debitirao za Wales i bilo je to sjajno iskustvo - kaže Taylor.

Neka se i sad sjeća punih tribina, duela s Modrićem (samo da ne završi kao onaj kobni prezimenjaka mu Martina i našeg Eduarda 2008.) i novog poraza...