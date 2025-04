Pavić i Arevalo nastavili sjajnu formu, Alcaraz ušao u polufinale

Australac Alex De Minaur, 10. na svjetskoj ljestvici, plasirao se u polufinale teniskog Masters 1000 turnira u Monte Carlu nakon što je u petak je u četvrtfinalu poslije samo 45 minuta igre porazio Bugarina Grigora Dimitrova (ATP- 18.) sa 6-0, 6-0.

De Minaur će u polufinalu igati s pobjednikom susreta između trostrukog pobjednika turnira i branitelja naslova Stefanosa Tsitsipasa (ATP-8.) i Talijana Lorenza Musettija (16.).

Foto: Manon Cruz/REUTERS

De Minaur (26 godina), kojem je ovo druga godina zaredom da je ušao među najboljih osam u Monte Carlu, sada vodi 4-2 po broju pobjeda protiv Dimitrova.Drugi polufinalni par čine Španjolci Carlos Alcaraz (ATP-3.) i Alejandro Davidovich Fokina (ATP-42.).

Alcaraz prošao nakon dva i pol sata borbe

Treći tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz trebao je gotovo dva i pol sata za pobjedu 4-6, 7-5, 6-3 protiv Francuza Arthura Filsa (ATP - 15.) i plasman u polufinale ATP Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Monte Carlu.

Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj u kojem je 20-godišnji Fils bio vrlo blizu pobjedi, ali se aktualni pobjednik Roland Garrosa uspio izvući i preokretom doći do polufinala u kojem će mu suparnik biti sunarodnjak Alejandro Davidovich Fokina. On je u prvom četvrtfinalu nadigrao Australca Alexeija Popyrina sa 6-3, 6-2.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Fils je na početku meča dvaput slomio Alcarazov servis i poveo 3-0, a onda je Španjolac osvojio četiri od sljedećih pet gemova i izjednačio na 4-4. Ipak, Fils je u devetom gemu po treći put oduzeo servis Alcarazu, u sljedećem spasio 15-40 i iskoristio drugu priliku za osvajanje prve dionice meča.

Tenisač kojeg trenira hrvatski stručnjak Ivan Cinkuš vjerojatno će najviše žaliti za 11. gemom drugog seta, u kojem je imao 0-40 i tri prilike za 'break' na drugom servisu Carlosa Alcaraza. Španjolac je spasio sve tri 'break'-lopta, osvojio ukupno devet od sljedećih deset poena i odveo meč u treći set.

Foto: Manon Cruz/REUTERS

I u njemu je opet bio suočen s 'breakom' zaostatka (1-3), ali je i u toj situaciji pronašao rješenje. Nanizao je pet gemova i otišao u svoje prvo polufinale na turniru u Monte Carlu, na kojem je prije toga nastupio samo 2022. i izgubio u prvom meču. Te je godine Alejandro Davidovich Fokina bio finalist Monte Carla, a upravo on će biti Alcarazov sljedeći suparnik pa će Španjolska ponovno imati predstavnika u nedjeljnom meču za naslov.

Pavić i Salvadorac briljiraju

Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom nastavio je nizati pobjede na ATP turnirima iz serije "masters 1000", nakon osvojenih naslova i Indian Wellsu i Miamiju prvi je par svijeta stigao u polufinale Monte Carla svladavši u četvrtfinalu Australca Alexa De Minaura i Nijemca Jan-Lennarda Struffa sa 6-3, 3-6, 10-2.

Pavić i Arevalo su usporenu krenuli u dvoboj, osvojili tek jedan poen u prva dva gema, ali vrlo brzo su se sabrali te oduzimanjem servisa De Minauru poravnali na 2-2. Nakon što je Pavić odičnim servisom kod izjednačenja spasio "break-loptu" suparnika za vodstvo svog para od 4-3, u sljedećoj je igri De Minaur opet pokleknuo na svom početnom udarcu, a Arevalo je ptom na svom servisu potvrdio taj "break" za konačnih 6-3 u prvom setu.

Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I u drugoj dionici igre australsko-njemačka je kombinacija krenula bolje, napravila "break" za prednost 3-1 nakon velikog promašaja Arevala na mreži pri odlučujućem poenu, ali ovoga puta su De Minaur i Struff zadržali koncentraciju do kraja te uzvratili također sa 6-3.

Ipak, u produženom "tie-breaku" kao da je na terenu bio samo jedan par. Pavić i Arevalo osvojili su devet od prvih 10 poena te tako osigurali osam meč-lopti, a iskoristili su drugu.

Pobjednički niz Pavić i Arevalo će pokušati nastaviti protiv Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola koji će im biti suparnici u subotnjem polufinalu.