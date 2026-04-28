Pavić i Arevalo u četvrtfinalu Madrida. Pomeli su protivnike

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo plasirali su se u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Madridu pobijedivši u meču osmine finala Kazahstanca Aleksandera Bublika i Australca Marca Polmansa sa 6-4, 6-4.

Hrvatsko-salvadorski par je trebao 63 minute za pobjedu, za koju je Paviću i Arevalu bio dovoljan po jedan 'break' u svakom setu, jer svojim suparnicima nisu dopustili nijednu priliku za oduzimanje servisa. Peti nositelji su prošle godine bili finalisti u Madridu, a na novi naslov čekaju od prošlogodišnjeg trijumfa u Rimu. Ove godine su dvaput došli do finala, ali su poraženi i u Dubaiju i u Monte Carlu u meču za trofej.

Pavić i Arevalo će u utorak saznati tko će im biti suparnici u četvrtfinalu, a to će biti pobjednici dvoboja između fracuskog para Arribage - Olivetti i finsko-britanskog dvojca Heliovaara - Patten.