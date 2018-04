Pavić i Marach izgubili od braće Bryan u finalu Monte Carla...

Splićanin Mate Pavić i austrijski tenisač Oliver Marach nisu uspjeli doći do svojeg prvog trofeja na turnirima iz Masters 1000 serije. Nakon što su jučer sjajnom igrom nakon velike borbe pobijedili par Bopanna/Roger-Vasellin, legendarna braća Bryan ipak su bili prejaki za hrvatsko-austrijski par pobijedivši ih u finalu Mastersa u Monte Carlu rezultatom 7-6 (5), 6-3.

Paviću i Marachu je ovo bio prvi nastup u finalu na turnirima Masters 1000 kategorije, dok su 39-godišnja braća Bryan u 57. finalu osvojili 38. trofej, a po šesti put su trijumfirali u Monte Carlu.

Pavić i Marach su imali veliku priliku u tie breaku prvog seta, kad su poveli 5-1, no Bryani su osvojili pet poena zaredom i odveli set u svoju korist. Nakon osvajanja prvog seta, Amerikanci su počeli puno boje igrati i čak su triput uspjeli doći do 'breaka', a samo jednom izgubili servis i na kraju su na uvjerljiv način stigli do svoje druge pobjede u mečevima protiv Pavića i Maracha, koji su ih do sada dvaput uspjeli svladati, prošle godine u Stuttgartu i na ATP finalu u Londonu.

Pobjednici su, uz osvojenih 1000 bodova, kao par iz Monte Carla otišli bogatiji za 289.670 eura, dok je finalistima ostalo 600 bodova i 141.820 eura za podjelu.

Paviću i Marachu je ovo bilo peto finale u sezoni u kojoj su ostali na tri naslova (Doha, Auckland, Australian Open), dok su braća Bryan trofeju iz Miamija dodali i ovaj u Monte Carlu. Zajedno su osvojili već 116. turnir, a Mike Bryan ima još dva naslova više, koja je osvojio 2002. godine, jedan s Markom Knowlesom, a drugi s Maheshom Bhupatijem.