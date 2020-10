Pavić i Soares stali na zadnjoj stepenici: Svladali ih Nijemci

<p><strong>Mate Pavić i Bruno Soares</strong> izgubili su u finalu Ronald Garrosa u konkurenciji parova! Bolji je od njih bio njemački par Andreas Mies i Kevin Krawietz u dva seta (6-3, 7-5).</p><p>Njemački par od samog je početka znatno bolje krenuo u utakmicu i breakao Pavića i Soaresa na njihovom drugom servis gemu za vodstvo 3-1. To vodstvo mirno su čuvali do kraja seta, a Pavić i Soares nisu uspjeli niti doći do break lopte.</p><p>U drugom setu odmah je započeto dramom. Prvi gem Pavić i Soares uzeli su nakon par deuceova i jedne protivničke break lopte, a pri vodstvu 2-1 imali su tri break lopte, no nisu uspjeli oduzeti servis Nijemcima. </p><p>Klackalica se nastavila do rezultata 5-5, kada Nijemci rade break za vodstvo 6-5 i onda u dramatičnom zadnjem gemu nakon dvije break lopte uzimaju pobjedu drugom meč loptom.</p>