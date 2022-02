Ruska tenisačica Anastazija Pavljučenkova (30) trenutačno 14. na svijetu na WTA ljestvici, na društvenim se mrežama osvrnula na aktualna ratna zbivanja u Ukrajini gdje je do sada ubijeno 352 civila uključujući 14 djece, a više od 1600 ljudi je ranjeno.

- Tenis igram od kad sam bila dijete i čitav život predstavljam Rusiju. To je moj dom i moja zemlja. Ali sada me strah, kako mene tako i moje prijatelje i obitelj. Ali nije me strah reći što mislim. Protivnica sam rata i nasilja - rekla je Pavljučenkova.

U tijeku je već peti dan ruske invazije na Ukrajinu, a žestoke borbe vode se diljem zemlje. Anastazija, koja je prošle godine bila u finalu Roland Garrosa, jasno je dala do znanja kako se protivi ratu, ali i da je istovremeno nemoćna.

- Osobne ambicije i politički motivi ne smiju opravdavati nasilje. Ovo ne oduzima budućnost samo nama, već i našoj djeci. Zbunjena sam i ne znam kako mogu pomoći u ovakvoj situaciji. Ja sam samo sportašica koja igra tenis. Nisam političarka i niti javna ličnost, s ovim nemam nikakvog iskustva. Mogu samo javno iznijeti svoje neslaganje s ovakvim odlukama i otvoreno o tome razgovarati - zaključila je Pavljučenkova.