Saračević: Morali smo odigrati kao luđaci da bismo ovo izvukli

Stvarno svaka čast mojim igračima. Nakon svega što su proživjeli ovaj tjedan, nakon svih muka, oni dobiju protivnika kao što je Nantes. Poginuli su za ovo, eno imam cijelu bolnicu igrača u svlačionici..., govorio je trener PPD Zagreba Zlatko Saračević na kraju jedne lijepe priče iz zagrebačke Arene.

Da bi ostao u šansi za plasman u osminu finala Lige prvaka, Zagreb je morao napraviti nešto veliko protiv Nantesa, momčadi visoke reputacije. O kojoj možda najbolje govori činjenica da se u ovoj skupini bore za prvo mjesto s Barcelonom i Vardarom, istinskim "teškašima" europskog rukometa. Lagarde, Dumoulin, Claire, Tournat, Gurbindo, Balaguer, Klein, naš Matulić... Svi su oni stajali s druge strane ove večeri u lijepo popunjenoj Areni - skupilo se nešto manje od sedam tisuća ljudi - a još su nedostajali Kiro Lazarov, Senjamin Burić, Olivier Nyokas, Rok Feliko... Shvatili ste, momčad za Final Four.

- Zato i kažem, stvarno sam ponosan na ono što su moji igrači odigrali. Pazi, ne može baš svatko ostaviti jedan Nantes na 22 gola... Baš sam govorio igračima prije utakmice da ovo ne možemo dobiti normalnom utakmicom. Moramo biti luđaci, igrati kao luđaci, to je jedini način na koji možeš dobiti ovakvog protivnika u ovakvom trenutku. Igrali smo s četiri vanjska igrača, svako malo netko viče 'boli me, ne mogu', ali što da im radim, nema tko - izlagao je svoje viđenje utakmice trener Saračević.

Jedan od tih vanjskih bio je i Zlatko Horvat, čovjek koji je karijeru proveo na krilu. A sad opet pokazao da toliko zna rukomet da može igrati što god hoće. Finta, asistencije, čak i vanjski šut, sve je to pokazao mali Zlaja velikog srca.

- Tko će ga sad vratiti na krilo, ha, ha, ha - našalio se Saračević, koji je Horvata koristio kao što su nekad treneri koristili njega, na desnom vanjskom, samo u napadu.

- Morao sam ga malo sačuvati, iako bi bilo lakše da je bio i u obrani, možda bismo povukli koju polukontru - dodao je Sarač.

Dva su velika junaka ove pobjede, ali pobjednik je zapravo momčad.

- Znali smo da je Zagrebu ovo važna utakmica, za preživljavanje u Ligi prvaka, ali moram priznati da su nas u početku iznenadili pristupom, agresivnošću i energijom - kazao je trener Nantesa Thierry Anti.

Doista, Zagreb je blistao u tom segmentu. Volja, želja, htijenje, sve ono što su često floskule, zagrebaši su večeras iznijeli na parket. I na kraju bili nagrađeni. Imao je Zagreb i pet razlike, pet minuta prije kraja bilo je plus četiri, ali u zadnju minutu ušlo se sa samo golom minusa za Nantes. Zagreb se mučio u napadu, teško pronalazio put do gola, umorni su bili Saračevi ratnici, a na 50-ak sekundi do kraja opalio je Domagoj Pavlović, najbolji igrač ove utakmice. Učinio je to loše, Nantes je odjurio u kontru, do šesterca je sam dojurio Dragan Pechalbec, skočio i - brani Urh Kastelic! Sačuvali su zagrebaši loptu do kraja i nakon svega umorni popadali po podu.

Zagrebovu Slovencu bila je to deveta obrana, a i ona osma bila je krucijalna. Skinuo je sedmerac Balagueru dvije minute prije kraja.

- Nije me išlo u drugom poluvremenu, nisam se dobro osjećao, ali momčad me izvukla. A na kraju se pokazalo da je ponekad važno imati i samo jednu, dvije obrane - smijao se od uha do uha sjajni Urh.

Sjajnu utakmicu odigrao je Domagoj Pavlović, najveći pehist hrvatskog rukometa, pokazavši još jedanput koliko potencijala ima u rukama i nogama. Sedam golova, asistencije, prolazi, šutevi iz vana... Njegov povratak nakon ozljede velik je dobitak za Zagreb, najveći mogući.

- A što da o njemu uopće govorim, on igra svoje... - sa smiješkom je kazao trener Saračević.

Pred rukometašima PPD Zagreba još su dvije utakmice u skupini Lige prvaka. U subotu slijedi gostovanje kod mađarskog Pick Szegeda, a u posljednjem kolu u Arenu dolazi Kristianstadt. Barem ovu drugu Zagreb obavezno mora pobijediti, a jako dobro bi došao i barem bod iz Szegeda... Samo da barem netko ostane zdrav, da prestani pehovi koji prate Zagreb.