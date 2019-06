Pčele prekinule Svjetski kup u kriketu, igrači se bacali na tlo

Pazi glavuuu! Obično je to upozorenje dok lopta leti prema nekome tko to ne očekuje, a ovaj je put to značilo spašavanje glave od letećih napadača'. Roj pčela u britanskom Chester-Le-Streetu prekinuo je utakmicu Svjetskog kupa u kriketu između Šri Lanke i Južnoafričke republike.

