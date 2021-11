Brončanu hrvatsku olimpijku iz Pekinga Snježanu Pejčić (39) smrt trenera Sene Čuste zatekla je u Poljskoj, na Svjetskom kupu koji bi joj trebao biti posljednje natjecanje u karijeri.

Čusto je umro u 67. godini tri i pol mjeseca nakon što mu je iznenada pozlilo u autobusu dan uoči otvorenja Olimpijskih igara u Tokiju, na povratku s treninga streljačke reprezentacije.

Snježana nije mogla suspregnuti suze i tri dana nakon smrti čovjeka s kojim je surađivala puna dva desetljeća.

- Nemam riječi, ne znam kako složiti suvislu rečenicu. Otišao je čovjek s kojim sam bila punih 20 godina. Nikad nije lako kad nas netko zauvijek napusti, no ja to još uvijek ne mogu prihvatiti kao istinu. Zaista ne znam što reći, posebno me pogodio način kako je Seno otišao - kazala je Pejčić za Jutarnji list.

Seno Čusto pretrpio je moždani udar u glavnom gradu Japana i odmah su ga prebacili na intenzivni odjel tokijske sveučilišne bolnice, a krajem rujna u kritičnom stanju prebacili su ga u KBC Rijeku, gdje je bio na intenzivnoj njezi.

Predsjednik Hrvatskoga olimpijskog odbora Zlatko Mateša i glavni tajnik Siniša Krajač izrazili su sućut obitelji i prijateljima:

"Draga Slavice, draga Sanja, poštovana obitelji Čusto, s velikom tugom primili smo vijest o odlasku vašeg i našeg Sene. Svima nama, a posebno budućim naraštajima streljaštva, ostat će u trajnom sjećanju po ogromnom doprinosu koji je kroz trenerski i pedagoški rad dao tom trofejnom hrvatskom sportu. U ime cjelokupne hrvatske olimpijske obitelji i osobno ime primite izraze najdublje sućuti!"

Posljednji ispraćaj Sene Čuste bit će u srijedu, 10. studenoga u 14 sati na riječkom groblju Drenovi.