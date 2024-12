Pele je umro prije dvije godine. Zvali su ga 'kraljem nogometa'

Prije dvije godine nogometni svijet ostao je bez jednog od najvećih u povijesti. Legendarni Pele, čarobnjak, genijalac s loptom i čovjek koji je loptom slikao na terenu, preminuo je na današnji dan u 83. godini života od posljedica raka debelog crijeva.

Foto: Sven Simon/DPA

Edson Arantes de Nascimento, ili jednostavno Pelé, rodio se 23. listopada 1940. u brazilskom Três Coraçõesu, a preminuo je 29. prosinca 2022. u Sao Paulu. A iza sebe je ostavio ostavštvinu koja će zauvijek biti upamćena.

Pele je odrastao u siromaštvu Baurua u Sao Paulu, a otac Dondinho također je bio nogometaš. Njegova je karijera, ipak, tragično završila. Teško se ozlijedio u prvom nastupu za Atletico Mineiro, a u mladosti je imao i ponudu zaigrati za brazilsku reprezentaciju. Odbio ju je kako bi se posvetio učenju. Peleova majka, Dona Celeste Arantes, nije imala posao već se brinula za Pelea i njegovog mlađeg brata i sestru. Ona je nadživila svog sina, preminula je u lipnju ove godine u 103. godini života, a navodno nije bila svjesna kada je Pele umro.

Pelea je svijet upoznao kada je imao 16 godina

Pelea je nogometni svijet upoznao na Svjetskom prvenstvu 1958. godine u Švedskoj kada je imao svega 16 godina. Osvojio je Mundijal i postao planetarna zvijezda. Apsolutno svi su znali za njega, djeca na ulicama nosila su improvizirane dresove s njegovim imenom i upijala njegove poteze, a nema tog čovjeka na planeti koji ga nije htio upoznati. I sve se to događala bez društvenih mreža i interneta. Dokaz o kakvoj veličini je riječ.

Foto: Sven Simon/DPA

Bio je jedan od najvećih ikada koji je trčkarao zelenim travnjacima. Kada god je dotaknuo loptu, isijavala je magija. Bio je ispred svog vremena, drugačije je udarao loptu. On nije igrao nogomet, zabavljao se i uživao. Bio je najbolji igrač prvenstva i najmlađi igrač koji se okitio titulom svjetskog prvaka.

Osvojio je tri SP-a s Brazilom, ogroman trag ostavio u Santosu gdje je zabio 618 golova u 636 utakmica, ali neslužbeni podaci idu i do 1091 gola. Pod stare dane odigrao je još dvije sezone u New York Cosmosu gdje je igrao s Hrvatom Markom Liverićem. Za brazilsku reprezentaciju igrao je od 1957. do 1971. godine, u 92 utakmice zabio je 77 golova. Neki od njih donijeli su Brazilu trofeje.

Pelea ispratilo 230.000 ljudi

Pele je pokopan 3. siječnja nakon što je njegov lijes, prekriven brazilskom zastavom, prolazio ulicama Santosa u vatrogasnom vozilu. Ispraćaj je nastavljen na groblju "Memorial Necropole Ecumenica" gdje je održan privatni sprovod u krugu njegove uže obitelji.

Foto: Sven Simon/DPA

Njegov lijes je 24 sata bio izložen na stadionu Urbano Caldeira, domu Peleovog kluba Santosa gdje je proveo većinu karijere. Više od 230.000 ljudi odalo je počast i oprostilo se od nogometnog velemajstora. Brojni navijači, sportaši, nogometaši i ljudi iz javnog života došli su ga vidjeti posljednji put i zahvaliti mu na svemu što je dao za nogomet.

Procesija je krenula sa stadiona, a njegov lijes vozili su ulicama grada Santosa. Prošli su i pored kuće u kojoj živi njegova 100-godišnja majka, Celeste Arantes, koja pati od kognitivnog oštećenja. Vatrogasno vozilo na kojem se nalazio Peleov lijes nakratko se zaustavilo ispred njegove kuće, a Peleova sestra gledala je u suzama s balkona.

Pele je dobio spomenik

Spomenik posvećen Edsonu Arantesu do Nascimentu, poznatijem kao Pele, luksuzni je mauzolej u kojem posmrtni ostaci brazilskog idola počivaju u lijesu od punog zlata na periferiji Sao Paula.

Grobnica u kojoj je "O Rei" pokopan nakon njegove smrti u dobi od 82 godine od uznapredovalog raka debelog crijeva, nalazi se na prvom katu vertikalnog groblja Memorial Necropole Ecumenica, koje se smatra najvišim na svijetu.

Groblje je smješteno manje od kilometra od stadiona "Vila Belmiro" njegovog voljenog kluba Santos.

Sa stadionskim ambijentom, slikama navijača na tribinama, sintetičkim travnjakom na podu i malim oslikanim nebom na stropu, prostorija u kojoj je trostruki svjetski prvak položen na počinak u blistavom lijesu sadrži još dvije zlatne statue u prirodnoj veličini.

Zlatna grobnica ukrašena je križem na vrhu i dvije ploče sa strane te prikazuje tisućiti gol i poznato slavlje kada je Pele podignuo šaku u zrak nakon što je postigao pogodak na stadionu Maracana 1969.

U kutovima memorijalne dvorane nalaze se jedina tri dresa koja je nosio brazilski idol, onaj Santosa, brazilske reprezentacije i New York Cosmosa u kojem se umirovio 1977. godine. Upravo je u zadnjoj utakmici koju je odigrao u karijeri Pele nosio dva dresa. U jednom poluvremenu nosio je boje Santosa, kluba u kojem je proveo skoro čitavu karijeru, a u drugom poluvremenu boje NY Cosmosa, kluba u kojem je objesio kopačke o klin.

Koliko je Pele zapravo zabio golova?

Cristiano Ronaldo službeno se vodi kao najbolji golgeter u povijesti nogometa sa 870 golova za reprezentaciju i klubove. Lionel Messi na drugom je mjestu sa 821 golom, dok je Pele na trećem mjestu sa 762 gola. Brazilac je sam tvrdio kako je zabio 1283 gola u 1366 utakmica, što bi značilo da je postizao nevjerojatnih 0,93 gola po utakmici. Ipak, ta se statistika ne može uzeti za doslovno. Pele je u tu računicu uvrstio više od 500 golova koje je zabio u revijalnim, prijateljskim i egzebicijskim utakmicama.

Neke od tih utakmica odigrane su protiv amaterskim momčadi, a od tadašnjih Peleovih protivnika ističu se još U-23 reprezentacija Saudijske Arabije, klub Urugvajskih oružanih snaga i sindikat sportaša Rio de Janeira. Čak se ni službena tijela ne mogu dogovoriti koliko je Pele zabio golova.

Foto: Sven Simon/DPA

Prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda, Pele je zabio 1279 golova u 1363 utakmica. Fifa navodi kako je Pele zabio 1281 gol u 1363 utakmica, dva više nego po Guinnessuu istom broju utakmica. Ipak, ni Guinness ni Fifa nisu predstavili cijeli popis Peleovih utakmica i golova, tako da je nemoguće utvrditi gdje se razlikuju u računici.

Fifa dodaje i kako je Pele u dvije kalendarske godine zabio više od 100 golova, 1959. godine (127 golova) i 1961. (110 golova). A Peleov Santos tvrdi kako je Brazilac zabio 1281, ali u 1365 utakmica, a navodi i kako je Pele i 1965. zabio preko 100 golova (točnije, 106).

U međuvremenu RSSSF, međunarodna organizacija koja se bavi prikupljanjem nogometnih podataka i obradom statistike, tvrdi kako je Pele zabio 1284 golova u 1375 utakmica!

Pele je igrao u razdoblju kada nogometna statistika nije najbolje evidentirana, a sa svojim Santosom često je putovao na egzebicijske utakmice. Ponekad su one bile protiv amaterskih klubova, a ponekad protiv najboljih europskih momčadi. Baš su svi htjeli igrati protiv Pelea i Santosa, koji su zaradili pravo bogatstvo na generaciji legendarnih nogometaša. Putovali su svijetom kako bi svatko vidio Pelea.

Privatni život

Premda njegov privatan život nije bio tako bogat događajima kao onaj Diega Maradone i život brazilske nogometne legende bio je buran. Ženio se tri puta, a službeno je otac sedmero djece.

Nije htio priznati kćer Sandru Machado iz veze sa čistačicom. Nakon petogodišnje pravne bitke, sudovi su 1996. presudili u korist mlade žene. Iz te priče nastala je knjiga "Djevojka koju kralj nije želio", prije nego što je 2006. umrla od raka dojke sa samo 42 godine.

Foto: Tobias Schwarz/REUTERS

Iz prvog braka s Rosemeri Cholbi 1966. godine rodilo mu se troje djece - dvije djevojčice, Kely Cristina 1967. i Jennifer 1978. te dječak Edinho 1970. godine.

U to je vrijeme Pelé također dobio kćer Flaviju, plod izvanbračne veze 1968. s novinarkom Lenitom Kurtz. Za razliku od Sandre Machado, on će je priznati 2002. godine. Nakon razvoda Pelé se zaljubio u Xuxu, mladu manekenku. Hodali su gotovo sedam godina, ali Xuxa je rekla da je veza prekinuta jer više nije bilo ljubavi.

Peléov drugi brak, s psihologinjom i pjevačicom gospela, Assirijom Lemos Seixas, počeo je 1994. Dvije godine kasnije postali su roditelji blizanaca Joshue i Celeste. Par se razišao nakon trinaest zajedničkih godina. Njegova bivša supruga je 2020. pokrenula pravni postupak zbog neplaćanja alimentacije.

Godine 2016., tada u dobi od 75 godina, Pelé se po treći put oženio. Treća supruga bila mu je Marcia Cibele Aoki, tada 42-godišnja poslovna žena.

Foto: Sven Simon/DPA

Pele je dugo vodio bitku s rakom debelog crijeva. Stanje mu se znatno pogoršalo u rujnu 2021. godine, kada je morao na hitnu operaciju, a nakon nje se nekoliko puta vraćao u bolnicu. Imao je problema s oticanjem organizma i zatajenjem srca, a liječnici su marljivo radili kako bi poboljšali njegovo stanje.

Međutim, Pele je prestao reagirati na kemoterapiju, borio se s gubitkom daha, nije mogao hodati, a organizam je postajao sve slabiji. Preminuo je 29. prosinca 2022. godine, samo 11 dana nakon završetka Svjetskog prvenstva u Katru.

Dugo se borio s bolesti

Pelé je preminuo 29. prosinca 2022. od posljedica raka debelog crijeva. Jako dugo vodio je bitku s njim, a nakon operacije u rujnu 2021. godine, u nekoliko navrata morao je u bolnicu. Dva dana ranije stigao je u bolnicu, imao je problema s oticanjem organizma i zatajenjem srca, no liječnici su učinili sve u njihovoj moći da mu poboljšaju stanje.

Prestao je reagirati na kemoterapiju, borio se s gubitkom daha, organizam je postajao sve slabiji. Pelé je, unatoč naporima liječnika, preminuo.

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost nakon Peléove smrti.