Pele: Neymar je već sada bolji igrač od Lea Messija i Ronalda

Mnogi će reći da je Neymar napravio krivi potez kada je otišao iz Barcelone u PSG. Mi bismo bili među onima koji bi se složili s tom tvrdnjom samo zato što je razlika u ligama vrlo velika i nije isto zabiti (dva)deset golova u La Ligi ili (dva)deset golova u Le Championnatu. No, gledano iz Neymarove perspektive - učinio je dobar potez.

Iako je u PSG-u veća koncentracija zvijezda nego što je to bilo u Barceloni, u katalonskom klubu ipak je bio čovjek pored kojeg su svi ostali nebitni, a to je Lionel Messi. Neymar je u trenutku dolaska na Park Prinčeva momentalno postao glavna figura PSG-a. To je i htio. U Barceloni se to ne bi moglo dogoditi sve dok Messi ne bi otišao u mirovinu ili (barem) toliko pao u formi da bi novi nositelj igre bio prijeko potreban.

A tada bi već bilo kasno. Neymar bi već debelo zagazio u najbolje godine, a to je za nasljednika Messija i Ronalda - prekasno. Stoga je otišao u klub koji mu je mogao zadovoljiti financijske potrebe, a ujedno i osigurati status prve zvijezde. U tim okolnostima sada tek dolaze do izražaja sve Neymarove kvalitete. Nećemo puno okolišati. Podijelit ćemo samo jedan video koji je još uvijek relativno svjež.

Svjestan je toga i jedan od najboljih nogometaša u povijesti Pele. Brazilac tvrdi da je njegov sunarodnjak već sada bolji od dvojca koji posljednjih godina dominira na vrhu liste najboljih nogometaša svijeta.

- Neymar je morao u potpunosti mijenjati svoj stil igre u reprezentaciji. Od igrača koji igra lijevo pretvorio se u playmakera koji igra više centralno, više kao tradicionalna 'desetka'. Kad pogledate, u svijetu nema puno superzvijezda. To su Lionel Messi i Cristiano Ronaldo - u svojim reprezentacijama. Brazil će morati biti vrlo organiziran jer više nemamo tri ili četiri top igrača na svakoj poziciji. To vrijedi i za Njemačku, koja igra više kao kolektiv. Nekad se isticala individualcima, ali to se puno promijenilo - odgovorio je Pele na pitanje može li Brazil do kraja na Svjetskom prvenstvu pa odgovorio na pitanje je li Neymar spreman biti vođa svojeg Brazila:

- Spreman je, da. Prijelaz iz kluba u reprezentaciju nije jednostavan, ali Neymar je ključni igrač Brazila. Mora biti spreman na to. A otišao bih još i dalje. Za mene je on najbolji igrač na svijetu.

I nema sumnje da je Pele u pravu. To jest, da bi ovom izjavom mogao biti u pravu za koju godinu. Jer Leo Messi je u svojim najboljim godinama...