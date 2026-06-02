Peleov dres iz finala SP-a 1958. će na aukciju. Evo koliko vrijedi

Dres jednog od najboljih nogometaša svijeta Brazilca Pelea koji je nosio u finalu Svjetskog prvenstva 1958. godine bit će predstavljen na aukciji u Sothebyju od 29. lipnja do 16. srpnja.

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Nagađa se kako bi dres mogao doseći cijenu veću od šest milijuna dolara.

Pele je plavi dres kratkih rukava nosio tijekom brazilske pobjede od 5-2 u finalu protiv domaćina Švedske na stadionu Rasunda u blizini Stockholma. Pele, koji je tada imao 17 godina, postigao je u finalu dva gola.

- Ovo nije samo dres, to je odjevni predmet koji je nosio jedan od najvećih nogometaša u povijesti u noći kada je započela njegova vladavina, rekao je u izjavi Brahm Wachter, voditelj odjela za moderne kolekcionarske predmete Sotheby'sa.

Foto: Sven Simon/DPA

Pele je nakon finala dres dao svom cimeru i suigraču Didi. Nakon desetljeća provedenih u Didinoj obitelji, dres se nalazio u muzeju prije nego što ga je 2004. godine preuzeo anonimni vlasnik.

Peleov dres bi možda mogao doseći i rekordnu cijenu. Trenutačno rekord drži dres Diega Maradone koji je nosio u utakmici protiv Engleske na SP-u 1986. godine kada je postigao legendarni gol "Božjom rukom". Prodan je za 9,28 milijuna dolara prije četiri godine.