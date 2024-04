Pep brani Haalanda od Keanea: 'Napadač za četvrtoligaša? Pa Erling je najbolji na svijetu...'

Njegova razina igre je jako loša, ali to nije samo danas. Udarci glavom, u svemu što se događa pred golom - tu je najbolji na svijetu. No, njegova opća razina igre je loša. Ne samo danas, mora se popraviti. Igra skoro kao nogometaš iz četvrte lige, tako gledam na to, riječi su bivšeg kapetana Manchester Uniteda Roya Keana o napadaču 'građana' Erlingu Haalandu (23) koji u zadnjim utakmicama i ne izgleda najbolje.

No, svi imaju uspone i padove, a svjestan je toga i trener Manchester Cityja Pep Guardiola koji je brzo stao u obranu svog igrača.

- Ne slažem se s Keanom, to je kao da kažem da je on menadžer za drugu ili treću ligu, a ne mislim tako. Erling je najbolji napadač na svijetu i pomogao nam je da osvojimo sve prošle sezone. Iznenađen sam kad takve stvari stižu od bivših igrača. To je kao i kod sudaca u mirovini koji kritiziraju današnje suce - objasnio je Guardiola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

'Građani' su trenutačno drugoplasirana momčad Premiershipa, a do kraja prvenstva je za mnoge još devet kola. Pepove trupe imaju 64 boda na trećem mjestu, dok drugi Arsenal ima 65, a prvoplasirani Liverpool 67 bodova.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

A žele li zasjesti na prvo mjesto trebaju kiks momčadi ispred sebe, ali i 'pravog' Norvežanina.

- Problemi koje sad imaju igrači, imali su i oni koji ih komentiraju. Promašili su na tisuće puta i boljelo ih je kad su ih kritizirali bivši igrači. Ne znam što će se dogoditi u budućnosti, ali nisam čovjek koji će kritizirati kolege kad se umirovim - objasnio je Guardiola pa zaključio:

- Odigrali smo iznimno dobru utakmicu protiv Arsenala, pregledao sam ju. A razlog zbog kojeg nismo stvorili mnogo šansi nije bio Erling. On je izvanredan.