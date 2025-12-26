Obavijesti

TRENER MANCHESTER CITYJA

Pep Guardiola: Dobio sam 4 ili 5 kilograma tijekom praznika...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Phil Noble/REUTERS

Ide nam jako dobro i još smo tu. Još je kraj prosinca, u Ligi prvaka smo među vodećima, u Premier ligi smo gore, u polufinalu smo Carabao Cupa, a uskoro kreće i FA Cup, kaže trener "građana"

Nogometaši Manchester Cityja u subotu od 12.30 gostuje kod Nottingham Foresta, a u slučaju pobjede barem će privremeno preuzeti vrh Premier lige. Pep Guardiola priznao je da je pretjerao s hranom i pićem tijekom blagdana, iako je upozoravao svoje igrače da pripaze na prehranu. 

- Dobio sam četiri ili pet kilograma od količine hrane i pića koje sam konzumirao, ali i to je dobro - našalio se Guardiola i dodao:

- Već deset godina pokazuju nevjerojatnu disciplinu. Prošla sezona bila je teža zbog ozljeda, ali njihovo ponašanje uvijek je bilo besprijekorno. Svi igrači koje sam imao u zadnjem desetljeću su takvi, i današnja momčad nije iznimka. U ovom klubu postoji standard i svi točno znaju što se od njih očekuje. 

Premier League - Manchester City v West Ham United
Foto: Phil Noble/REUTERS

"Građani" za poraz ne znaju od 25. studenog kada ih je na Etihadu pobijedio Bayer Leverkusen (0-2), a protiv Nottinghama neće igrati Rodri, Stones i Doku, potvrdio je Pep. 

- Radije bih da imamo 10 bodova prednosti, ali situacija je kakva jest. Ide nam jako dobro i još smo tu. Još je kraj prosinca, u Ligi prvaka smo među vodećima, u Premier ligi smo gore, u polufinalu smo Carabao Cupa, a uskoro kreće i FA Cup. Neki važni igrači vraćaju se u momčad, pa idemo korak po korak i vidjet ćemo što će biti - dodao je i poručio da je sve moguće u zimskom prijelaznom roku. 

