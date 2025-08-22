Obavijesti

OBRAČUN S KRITIČARIMA

Pep Guardiola: Kažu da samo Manchester City puno troši na igrače... Mi trošimo jer možemo
Foto: David Klein/REUTERS

Manchester City je u ovom prijelaznom roku potrošio 176 milijuna eura na pet igrača (Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, Trafford, Bettinelli), a do kraja prijelaznog roka još se očekuje dolazak Gianluigija Donnarumme

Manchester City jedan je od najbogatijih klubova na svijetu, a zbog velike potrošnje na transfere igrača mnogi ih u javnosti kritiziraju. Trener "građana" Pep Guardiola u tome ne vidi nikakav problem.

- Mislim da klub troši jer može. Ne troši samo Manchester City - rekao je Guardiola i dodao:

- Govore da samo mi trošimo... oni koji puno troše, pobjeđuju! - zaključio je Pep. 

Manchester City je u ovom prijelaznom roku potrošio 176 milijuna eura na pet igrača (Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, Trafford, Bettinelli), a do kraja prijelaznog roka još se očekuje dolazak Gianluigija Donnarumme. 

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Manchester City v Al Hilal
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

U novu sezonu Premier lige krenuli su pobjedom 0-4 u gostima kod Wolverhamptona, a u 2. kolu igraju protiv Tottenhama doma. 

