Manchester City je u ovom prijelaznom roku potrošio 176 milijuna eura na pet igrača (Reijnders, Cherki, Ait-Nouri, Trafford, Bettinelli), a do kraja prijelaznog roka još se očekuje dolazak Gianluigija Donnarumme
Pep Guardiola: Kažu da samo Manchester City puno troši na igrače... Mi trošimo jer možemo
Manchester City jedan je od najbogatijih klubova na svijetu, a zbog velike potrošnje na transfere igrača mnogi ih u javnosti kritiziraju. Trener "građana" Pep Guardiola u tome ne vidi nikakav problem.
- Mislim da klub troši jer može. Ne troši samo Manchester City - rekao je Guardiola i dodao:
- Govore da samo mi trošimo... oni koji puno troše, pobjeđuju! - zaključio je Pep.
U novu sezonu Premier lige krenuli su pobjedom 0-4 u gostima kod Wolverhamptona, a u 2. kolu igraju protiv Tottenhama doma.
