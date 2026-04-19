Obavijesti

Sport

PODIJELIO DOJMOVE

Pep Guardiola nakon slavlja: Ne bih rekao da sam uživao. Ova pobjeda daje nam nadu...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Lee Smith

Tko je na vrhu lige? Mi nismo. Gol-razlika, tko je bolji? Oni su. Korak po korak. Ali, naravno, imamo nadu da ćemo i dalje produžiti svoje šanse za borbu do kraja - rekao je Guardiola nakon pobjede Cityja nad Arsenalom

Nogometaši Manchester Cityja su pred domaćom publikom na Etihadu došli do važne pobjede protiv Arsenala (2-1). 'Građane' su do pobjede vodili Cherki koji je zabio u 16. minuti i Haaland koji je zabio za 2-1 u 65. minuti susreta. Jedini pogodak za Arsenal zabio je Havertz u 18. minuti. Nakon ovog dvoboja momčad Pepa Guardiole (55) približila se vodećem Arsenalu i zakomplicirala borbu za prvaka Engleske. City je drugi sa 67 bodova i utakmicom manje od 'topnika' za kojima zaostaju tri boda. 

Susret je komentirao trener Cityja Pep Guardiola i naglasio kako im ova pobjeda daje nadu, ali da još ništa nije odlučeno.

- Ne bih rekao da sam uživao. Bilo je u redu. Ova pobjeda nam daje nadu. To je sve. Ali to je ono što sam rekao dečkima nakon utakmice, uživajte u trenutku, ali nemojte sada izgubiti fokus. Stvarnost je takva. Tko je na vrhu lige? Mi nismo. Gol-razlika, tko je bolji? Oni su. Korak po korak. Ali, naravno, imamo nadu da ćemo i dalje produžiti svoje šanse za borbu do kraja - počeo je Španjolac i nastavio:

Premier League - Manchester City v Arsenal
Foto: Lee Smith

- Živi smo. Tamo smo. Svi se trude. A sada stižemo u fazu u kojoj svi daju svoj doprinos. Ne bih volio biti Erling Haaland i boriti se protiv Gabriela i Williama Salibe. Radije bih pročitao knjigu. Definitivno ne. Suočavanje s tim dečkima, kako su to radili, i on se nosio s tim. Stvarno dobro.

Tijekom utakmice na golmanu Arsenala Davidu Rayi dosuđen je prekršaj Cityja tijekom izvođenja kornera, a Guardiola je kratko komentirao tu situaciju. 

- Danas sam jako sretan što smo imali čast napraviti prvi prekršaj u Premier ligi nakon kornera na Rayi. Imamo tu privilegiju. U Premier ligi nije suđen niti jedan prekršaj na vratarima cijele sezone, ali danas smo bili prvi. Još jedan naslov, još jedan rekord koji imamo.  

Premier League - Manchester City v Arsenal
Foto: Lee Smith

'Građanima' je ova pobjeda bila važna iz više razloga. Sada su i matematički osigurali nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. 

- To je najveći trofej za ovaj klub. Najveći trofej danas je igranje u Ligi prvaka iz brojnih razloga - izjavio je Guardiola. 

Na kraju se osvrnuo na današnju igru Bernarda Silve koji na kraju sezone napušta Manchester City nakon osam godina. 

- Rasplakat ću se ako nastavimo govoriti o njemu. Mogu samo reći: 'Hvala ti puno, iz dubine srca, u ime ovog kluba, na onome što si učinio.' Bernardo je dokazao da nogomet počinje iz mozga i ide do nogu. I taj tip nije najbrži, ali točno zna u svakom trenutku što svaka pojedina akcija zahtijeva. Nikad ozlijeđen, uvijek predan. Zaslužuje najveće priznanje. Kada pišete "legenda", morate pisati velikim slovima, jer je upravo to bio u svakoj utakmici tijekom ovih osam godina - zaključio je Guardiola. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026