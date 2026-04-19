Pep Guardiola nakon slavlja: Ne bih rekao da sam uživao. Ova pobjeda daje nam nadu...

Nogometaši Manchester Cityja su pred domaćom publikom na Etihadu došli do važne pobjede protiv Arsenala (2-1). 'Građane' su do pobjede vodili Cherki koji je zabio u 16. minuti i Haaland koji je zabio za 2-1 u 65. minuti susreta. Jedini pogodak za Arsenal zabio je Havertz u 18. minuti. Nakon ovog dvoboja momčad Pepa Guardiole (55) približila se vodećem Arsenalu i zakomplicirala borbu za prvaka Engleske. City je drugi sa 67 bodova i utakmicom manje od 'topnika' za kojima zaostaju tri boda.

Susret je komentirao trener Cityja Pep Guardiola i naglasio kako im ova pobjeda daje nadu, ali da još ništa nije odlučeno.

- Ne bih rekao da sam uživao. Bilo je u redu. Ova pobjeda nam daje nadu. To je sve. Ali to je ono što sam rekao dečkima nakon utakmice, uživajte u trenutku, ali nemojte sada izgubiti fokus. Stvarnost je takva. Tko je na vrhu lige? Mi nismo. Gol-razlika, tko je bolji? Oni su. Korak po korak. Ali, naravno, imamo nadu da ćemo i dalje produžiti svoje šanse za borbu do kraja - počeo je Španjolac i nastavio:

- Živi smo. Tamo smo. Svi se trude. A sada stižemo u fazu u kojoj svi daju svoj doprinos. Ne bih volio biti Erling Haaland i boriti se protiv Gabriela i Williama Salibe. Radije bih pročitao knjigu. Definitivno ne. Suočavanje s tim dečkima, kako su to radili, i on se nosio s tim. Stvarno dobro.

Tijekom utakmice na golmanu Arsenala Davidu Rayi dosuđen je prekršaj Cityja tijekom izvođenja kornera, a Guardiola je kratko komentirao tu situaciju.

- Danas sam jako sretan što smo imali čast napraviti prvi prekršaj u Premier ligi nakon kornera na Rayi. Imamo tu privilegiju. U Premier ligi nije suđen niti jedan prekršaj na vratarima cijele sezone, ali danas smo bili prvi. Još jedan naslov, još jedan rekord koji imamo.

'Građanima' je ova pobjeda bila važna iz više razloga. Sada su i matematički osigurali nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.

- To je najveći trofej za ovaj klub. Najveći trofej danas je igranje u Ligi prvaka iz brojnih razloga - izjavio je Guardiola.

Na kraju se osvrnuo na današnju igru Bernarda Silve koji na kraju sezone napušta Manchester City nakon osam godina.

- Rasplakat ću se ako nastavimo govoriti o njemu. Mogu samo reći: 'Hvala ti puno, iz dubine srca, u ime ovog kluba, na onome što si učinio.' Bernardo je dokazao da nogomet počinje iz mozga i ide do nogu. I taj tip nije najbrži, ali točno zna u svakom trenutku što svaka pojedina akcija zahtijeva. Nikad ozlijeđen, uvijek predan. Zaslužuje najveće priznanje. Kada pišete "legenda", morate pisati velikim slovima, jer je upravo to bio u svakoj utakmici tijekom ovih osam godina - zaključio je Guardiola.