Pep Guardiola šokirao Talijane zahtjevom plaće! Cifra je čudo, ali Savez bi mogao ići 'all-in'?

Italija je doživjela pravi nogometni sprovod u Zenici kada je ostala bez trećeg (!) Svjetskog prvenstva u nizu. Sve se raspalo te noći na Čizmi, Gennaro Gattuso je podbacio i Italija sada mora ispočetka. Pola Saveza dobilo je otkaz, maknuta je većina krivaca za povijesni debakl, a pitanje je samo jedno - tko će s klupe predvoditi preporod Azzura.

Naravno, "u oči bode" samo jedno ime, a to je Pep Guardiola (55). Otišao je iz Manchester Cityja nakon dugih i nevjerojatno uspješnih 10 godina te je vjerojatno najtraženiji čovjek na nogometnoj planeti. I zato talijanski savez nije gubio vrijeme. Pep je otišao u Barcelonu, a tamo su na pregovore stigla prva dva čovjeka talijanskog nogometa - predsjednik Giovanni Malago i tehnički direktor, legendarni Paolo Maldini. Plan je bio uvjeriti Pepa da preuzme kormilo potopljenih Talijana, ali se nisu kući vratili najzadovoljniji.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Maldini i Malago ponudili su Guardioli 10 milijuna eura po sezoni, a onda ih je šokirao. Gazzetta dello Sport javila je kako je Španjolac tražio duplo više, odnosno, nevjerojatnih 20 milijuna eura. Najplaćeniji izbornik na svijetu trenutačno je Carlo Ancelotti u Brazilu koji ima oko 10-ak milijuna, ali 20 je nešto nije nikad viđeno u reprezentativnom nogometu. Talijanski list piše kako bi Pep bio u središtu svega i da je on jedini za kojeg bi se radile financijske iznimke.

Pep još uvijek ima mnogo sumnji, uglavnom obiteljskih, ali Savez je, piše Gazzetta, ipak spreman sve uložio na njega. Riskantan, ali razumljiv "all-in", s obzirom na njegovu vrijednost i situaciju u kojoj su Talijani. Iako bi Maldini sve zgotovio u nekoliko dana, za Pepa ultimatuma nema i ostaje samo čekati.

Što ako Pep odbije? Pojavila su se neka imena, ali najizgledniji je legendarni Andrea Pirlo. Gazzetta piše kako je on baš po mjeri čelnih čovjeka Saveza koji su rekli da novi izbornik mora razmišljati ako oni. Žele projekt na "8 do 10 godina", a izjavili su da je veza s njima važnija od novca pa su tako praktički zatvorena vrata Conteu i Manciniju. Ipak, čini se kako saga dolazi prema kraju i da bi Azzuri trebali dobiti novog izbornika uskoro.

Što se tiče Pepa, on je u karijeri već zaradio ogromne milijune. U Barceloni je zaradio 44 milijuna, u Bayernu 51 milijun, a u Cityju čak 226 milijuna eura. Tako je ukupno došao do cifre od 321 milijun eura bruto.